Centro al buio da giorni: proteste Il Comune: "Convocato il gestore"

E’ ormai al buio da due settimane la centralissima via Vittorio Veneto (e alcune traverse) a Fiorano, colpita da un guasto all’illuminazione pubblica che si sta rivelando difficile da risolvere. Nonostante le decine di segnalazioni effettuate e i tentativi di intervento da parte del gestore, ancora il problema non è stato individuato, e per cittadini e attività si sta trasformando in un vero e proprio incubo senza fine. Secondo la testimonianza di un residente, tutto sarebbe partito nella notte tra il 4 e il 5 agosto: "In quella nottata c’è stato un violento temporale. Da quel giorno la luce in strada è sempre mancata e abbiamo segnalato più di una volta il problema al call center: gli operatori hanno riferito di avere le mani legate, e non poter far altro che sollecitare un intervento. O gli operai sono tutti in ferie, oppure qui c’è un problema: possibile che nessuno di reperibile sia ancora riuscito a risolvere la questione dopo due settimane?

Nessuno vuole fare della polemica, si tratta solo di garantire un importante servizio per la sicurezza del paese. Mi auguro che, dopo questa ennesima segnalazione, il problema venga finalmente risolto". Sui social sono stati in tanti ad aggiungere lamentele: "Il centro del mio paese è senza illuminazione da giorni, è una situazione indegna", ha scritto una cittadina.

E il problema non colpisce solo gli abitanti, ma anche le attività aperte anche in queste settimane, come la pizzeria ‘La Piccola Majorca’, dalla quale spiegano come sia vero che ormai da due settimane il problema sussista.

"C’è gente che viene qui a prendere la pizza, ma è tutto buio. La cosa ci crea ovviamente disagio – spiegano –, non solo a noi ma a tutti i cittadini. I clienti con noi si lamentano, ma non possiamo fare altro che proseguire a segnalare il problema.

Speriamo sistemino presto… sembra davvero di essere in un paese sperduto al momento".

A confermare il problema è lo stesso sindaco Francesco Tosi, che ci tiene a chiarire come la gestione dell’illuminazione non sia in mano al Comune, ma ad un’azienda che è già stata avvertita del problema: "Alla ditta ho chiesto di intervenire per risolvere il problema prima possibile, ma tuttora – nonostante i tentativi di intervento – sono al lavoro per individuare la causa del disservizio. Purtroppo ancora non sono riusciti nell’intento, poiché la situazione si è rivelata più complessa del previsto. Comprendo le lamentele dei cittadini: per questo motivo, al gestore dell’illuminazione chiederò una risposta scritta, oltre che un incontro urgente per fare il punto della situazione".

Riccardo Pugliese