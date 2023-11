Centro anti-violenza, 39 nuovi accessi nel 2023

Il centro Antiviolenza di Medolla è stato iscritto all’elenco regionale. Significativo che la notizia arrivi a pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’istanza di iscrizione era stata presentata dall’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord. "Noi assessore delle pari opportunità dell’Ucman, siamo liete di annunciare che il nostro Centro Antiviolenza a Medolla è ora incluso nell’elenco regionale – affermano l’assessore alle pari opportunità di Cavezzo, Ilaria Lodi e la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni. Questa opportunità ci consente di promuovere maggiormente il nostro impegno contro la violenza sulle donne nella nostra comunità". Nell’anno corrente, dal primo gennaio al 30 settembre il totale delle donne prese in carico è di 53, con 39 nuovi accessi. Nel 58 per cento dei casi si tratta di donne italiane, nel 29 per cento provenienti da paesi extra Ue, nel 12 per cento da paesi dell’Unione Europea. A rivolgersi ai centri sono state soprattutto giovani donne tra i 18 e i 24 anni seguite da donne tra i 34 e i 44 e tra i 25 e i 34 anni. A seguire la fascia di età delle donne che hanno chiesto aiuto va dai 45 ai 54 anni e dai 55 ai 64.