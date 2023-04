Centro anziani, stop alla balera "Struttura ’fragile’, urgono lavori"

I lavori per la messa in sicurezza sono iniziati, ma sarà necessario un anno per completarli. Per tutto questo tempo non sarà possibile utilizzare il solaio del deposito autocorriere (tetto piano sul quale ora è montato un gazebo per le attività ricreative del Centro anziani), di proprietà dell’Agenzia della Mobilità di Modena, a causa di lievi cedimenti della struttura. Il Centro anziani non è stato sfrattato, può continuare a utilizzare la parte interna ma è off limits appunto la pavimentazione superiore che, fra l’altro, veniva usata da pista da ballo ’sotto le stelle’. Il costo dell’intervento supera i 650 mila euro, Iva esclusa, "a dimostrazione di quanto sia critica la situazione e quanto fossero necessarie le misure messe in atto da Amo di interdizione dell’area". È questa la risposta data dal sindaco Federico Ropa al consigliere Giovanni Stefanini che aveva presentato un’interrogazione sulla situazione del Centro anziani. L’edificio, adibito a ricovero bus del servizio di trasporto pubblico locale, è stato costruito nel 1985 e da tempo è soggetto a modesti cedimenti differenziali che hanno prodotto sollevamenti nel pavimento interno e lievi cedimenti sui muri perimetrali. "Per tali motivi – ha precisato il sindaco – la proprietà ha costantemente monitorato nel tempo l’evoluzione di tali cedimenti. In esito di una ulteriore recente indagine geognostica e strutturale si sono evidenziate problematiche legate al deterioramento degli elementi. Questo ha indotto la proprietà a incaricare tempestivamente professionisti specialisti per progettare nei tempi più brevi interventi massivi di consolidamento per riparare a queste situazioni di degrado delle strutture portanti dell’immobile e ripristinarne la piena funzionalità". Come detto, fra la progettazione esecutiva, la realizzazione in più fasi e il collaudo delle opere è stato stimato un tempo necessario di circa 12 mesi. "Fino al completamento dei lavori di consolidamento – ha detto il sindaco – rimangono in vigore le seguenti limitazioni d’uso del lastrico per ragioni di sicurezza, ovvero divieto di accesso e sosta di veicoli, svolgimento di manifestazioni, feste e balli. AMo richiederà al Comune di Zocca di formalizzare il diritto di superficie a titolo oneroso del lastrico solare dell’edificio allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività del Centro anziani.

Saranno anche definiti i valori di portata del lastrico solare in ragione del collaudo statico degli interventi strutturali".

