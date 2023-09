Centro areonautica militare, il comando passa a una donna

Avvicendamento al comando del Centro Aeronautica Militare di Montagna - Cimone. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di passaggio delle consegne fra il tenente colonnello Daniele Biron, responsabile del Camm dal settembre 2020, e il nuovo comandante tenente colonnello Francesca Marcucci. Erano presenti il prefetto di Modena, Alessandra Camporota, il gen. Luca Baione, capo del Servizio Meteorologico Nazionale dell’Aeronautica Militare nonché capo Ufficio Generale per l’Aviazione Militare e la Meteorologia, il comandante provinciale dei carabinieri di Modena col. Antonio Caterino, il comandante della Compagnia di Pavullo capitano Simone Scafuri e il suo sostituito, capitano Alberto Giordano, a far tempo dal 10 settembre prossimo, il commissario Mario Parenti, vice comandante della del Corpo unico Polizia Locale del Frignano, e il vice sindaco di Sestola Marco Bonucchi. Il ten. col. Biron, che ha anche ricoperto molteplici incarichi di rappresentanza a livello nazionale e internazionale, in particolare di rilievo per l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e l’Agenzia europea per i satelliti meteorologici (Eumetsat), oggi prende servizio allo Stato Maggiore Aeronautica, Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia. Vasto il curricolo anche della Marcucci che nel 2022 ha assunto l’incarico di Capo Sezione "Modelli numerici di previsione" del nuovo Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale. Ha seguito numerosi corsi nell’ambito del trattamento e uso dei dati meteorologici e ha partecipato a vari progetti e gruppi di lavoro nell’ambito dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) e del Consorzio per la modellistica Numerica COSMO. Ricopre tuttora il ruolo di co-coordinatore del progetto "Short Range Numerical Weather Prediction - Ensemble Prediction System (SRNWP-EPS)" nell’ambito del gruppo europeo EUMETNET, iniziato nel 2015 come coordinatore interno per l’Italia. Ora ha assunto la direzione del Camm del Monte Cimone, il cui osservatorio di sperimentazioni meteorologiche fu inaugurato nel 1892 dell’Università di Modena e nel 2011 è stato riconosciuto dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale come Stazione Globale, all’interno del programma internazionale GAW - Global Atmosphere Watch, in sinergia tra AM e CNR. Nel 2015 sono iniziate le misurazioni in continuo di Metano, che con quelle di Anidride Carbonica e Ozono acquisite fin dagli anni ’70, rappresentano una eccellenza scientifica a livello continentale.

Walter Bellisi