Centro, avanti col restyling Cantiere da 3,5 milioni: indennizzi ai negozianti

Il centro storico di Concordia cerca il suo rilancio attraverso un’opera di restyling. Da aprile si annuncia l’avvio dei lavori di riqualificazione di via Garibaldi e piazza Roma. Complessivamente si tratta di un investimento molto oneroso, e anche impattante, di 3,5 milioni di euro. E per questo l’amministrazione ha previsto indennizzi pari a 18.000 euro per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche che possono avere disagi derivanti dalla prossimità con i cantieri. Il cronogramma dei lavori sarà presentato dalla giunta alla cittadinanza oggi alle 18.30 presso il ristorante "Cottocrudo da Francio". Si tratta del secondo stralcio di lavori previsti dal cosiddetto Piano Organico del Comune per riqualificare e rivitalizzare l’ambito urbano di Concordia dopo il terremoto e saranno in continuità stilistica e di materiali con la nuova piazza Borellini, realizzata con il primo stralcio, e a conclusione di altri stralci, che comprendono anche via Mazzini e piazza della Repubblica. Gli interventi saranno accompagnati dal completo rifacimento dei sottoservizi (fognature, reti gas, acqua, luce e predisposizione fibra) per sostituire condotte e tubature vetuste e garantire un servizio efficiente. Il cantiere nell’area antistante piazza Borellini (spesa 525mila euro) interesserà via Garibaldi e il tratto di viale Dante fino all’incrocio con via Decime ed è previsto si concluda a inizio 2024. Mentre l’intervento in Piazza Roma prevede la completa riorganizzazione dell’area con la definizione di un parcheggio al servizio del centro storico e la realizzazione di uno spazio destinato a luogo di incontro, aggregazione ed eventi.

Alberto Greco