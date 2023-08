Centro bambini Aperte le iscrizioni

A partire da ieri sono aperte le iscrizioni per partecipare alle attività del Centro bambini e famiglie ’La Casa dei Giochi’. Saranno attivi il gruppo Primi Passi, per bambini da 0 a 12 mesi, e il CBF Casa dei Giochi, per bambini da uno a tre anni. I servizi hanno diverse caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, prevedono varie forme di funzionamento (tra le quali la presenza di bambini anche accompagnati dai genitori) e un’organizzazione flessibile e diversificata. I servizi sono rivolti ai bambini che non frequentano il nido.

Per iscriversi online l’indirizzo web è il seguente https:portale-fiorano-modenese.entranext.itlogin mentre per ogni informazione in merito è possibile consultare la sezione Scuola e Nidi – Rete dei servizi integrativi del sito istituzionale del Comune di Fiorano Modenese.