"Centro da rivitalizzare contro degrado e baby-gang"

"Un centro popolato, vivo e ricco di iniziative nel quale brulichino attività commerciali, ricettive e di ristoro è la soluzione migliore per disincentivare e contestualmente allontanare baby gang, degrado e malintenzionati". E’ stata accolta da una cinquantina di persone e da oltre dieci attività la seconda tappa della ‘Passeggiata per la Sicurezza’ che ha visto impegnati il consigliere comunale Giulio Bonzanini, accompagnato da Gianni Tonelli (Segretario Generale Aggiunto Sap), Guglielmo Golinelli (Segretario Provinciale) e il consigliere regionale Stefano Bargi. "Le politiche scellerate dell’Amministrazione – afferma Bonzanini – partendo dalla totale assenza di una programmazione reale di eventi per il post pandemia, per poi arrivare all’incentivo smodato alla nascita di vari poli commerciali lontani dal centro, hanno progressivamente esposto i commercianti ad un calo del passaggio con conseguente contrazione della possibilità di vendita.

Non è tutto: l’inutile allargamento della ZTL rischia di impoverire ulteriormente un centro storico sempre più preda di bivacco selvaggio e di scorribande di baby gang che nella progressiva desertificazione trovano un habitat sempre più confortevole".