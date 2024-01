Centro di assistenza, l’Ausl presenta il nuovo servizio

Oggi, alle 20.30 presso il Centro Culturale Bortolotti di Fanano verrà presentato il nuovo Centro di Assistenza e Urgenza (Cau). L’azienda USL di Modena in collaborazione coi Comuni, farà conoscere alla popolazione le principali novità in tema di assistenza territoriale e in particolare sul nuovo Cau che aprirà i battenti lunedì 29 gennaio e che fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza regionale. Nei Cau si accoglieranno persone con problemi di salute urgenti ma non gravi, con sintomi lievi: tra questi, ad esempio, lievi traumatismi, ferite superficiali, nausea o vomito, dolori articolari. Si farà anche il punto sugli altri percorsi di cura sul territorio della montagna, servizi di prossimità che agevolano i cittadini soprattutto delle zone più lontane dalle strutture sanitarie principali. Collocato all’interno della Casa della Comunità di Fanano (via Sabbatini 31), il Cau garantisce assistenza 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24 con accesso diretto. Dalle 24 alle 8 è necessario telefonare alla Continuità assistenziale 800 032 032, attivo su tutto il territorio provinciale già dalla scorsa estate.