Centro di Limidi, un nuovo progetto

Il Comune di Soliera è stato selezionato come beneficiario del Bando Speciale sulla Partecipazione 2024, promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della LR 15/2018: 34 i progetti presentati, 11 quelli che sono riusciti ad accedere al finanziamento e tra questi c’è il progetto presentato dal Comune di Soliera con il punteggio più alto (82,2 punti).

Il contributo regionale da 15mila euro è finalizzato a sostenere il processo partecipativo che accompagnerà la definizione del progetto di rigenerazione urbana del centro della frazione di Limidi: prima dell’estate, l’amministrazione comunale ha presentato – e in seguito approvato - il documento di indirizzo che prevede la trasformazione dell’area compresa tra via Papotti, via Limidi e il parco Limidi Verde in una nuova piazza aggregativa che possa far convivere diverse età (bambini, anziani, adolescenti, adulti), dotata di spazi verdi e panchine. Attualmente caratterizzata da ampie aree cementificate, quest’area è destinata a diventare dunque un punto di incontro alberato e verde, caratterizzato da una più efficace sostenibilità ambientale a fronte del cambiamento climatico. Il progetto prevede anche la riqualificazione di alcuni locali del Centro Sociale ’Ornello Pederzoli’ di Limidi.