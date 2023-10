Centro di salute mentale. Arriva la pet therapy

‘Quai’ è un welsh corgi pembroke (la razza amata dalla regina Elisabetta) chiacchierone e che ama giocare, ‘Han’nya’ invece è una Papillon, dolce e posata. Sono due dei dieci cani protagonisti del progetto di Pet-Therapy (‘interventi assistiti con attività terapeutica con animali’, in termine tecnico) inaugurato ufficialmente ieri mattina al Centro di Salute Mentale di Carpi, nell’ambito di Màt, la Settimana della salute mentale. Grazie al sostegno dell’associazione Al di là del muro di Carpi, presieduta da Giorgio Cova, e con un contributo della Fondazione del Lions Club International tramite il Lions Club Alberto Pio, presieduto per questo anno sociale da Cristina Ascari, l’Ausl ha avviato al CSM Centro di Salute Mentale di Carpi l’iniziativa di grande valore terapeutico per gli assistiti. Presenti all’inaugurazione le autorità locali e sanitare, i rappresentanti del Lions Club Alberto Pio e dell’associazione Al di là del muro. Il progetto, ‘Back to Life’, vedrà gli amici a quattro zampe come ‘speciali assistenti’ del personale sanitario (adeguatamente formato) nella cura delle persone con fragilità psichiche. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa da Fabrizio Starace, direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Modena: "E’un’attività pilota, poichè la Pet-Therapy è utilizzata da tempo in medicina ma in pochi reparti e per patologie che non sono quelle psichiatriche: non so di altri dipartimenti di salute mentale in Italia che abbiano realizzato questa iniziativa. Ancora una volta Carpi si conferma una struttura all’avanguardia".

"Lo scopo è di individuare i talenti e le capacità degli utenti che devono essere percepiti oltre la malattia, nel loro essere risorse", ha sottolineato il direttore della Struttura complessa di Salute Mentale Adulti Area Nord Giuseppe Tibaldi.

A entrare nello specifico del progetto è stata la dottoressa Daria Zampolli, che ne ha curato la fase organizzativa e ne seguirà gli sviluppi: "Grazie alle rotazione dei dieci ‘operatori a quattro zampe’ (ai nove si aggiunge il cane della dottoressa stessa), unitamente alla collaborazione dei loro istruttori, Nicola Bernardi e Valentina Battistini del centro cinofofilo ‘No ordinary family’, saranno realizzati momenti formativi e di svago per i pazienti psichiatrici contribuendo a rasserenare l’ambiente e a dare fiducia e attimi di gioia a chi si trova in un difficile momento della propria vita".

In contemporanea, è stata presentata l’Ortoterapia: uno spazio verde adiacente il CSM con un piccolo orto botanico con erbe officinali e piante con fiori edibili che verrà curato direttamente dagli assistiti.

Maria Silvia Cabri