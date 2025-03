Centro di via Spontini: "Immobile concesso per attività religiose"

Non si placa la polemica sul centro di via Spontini concesso alla comunità bengalese dall’amministrazione comunale. Questa volta a scendere in campo con il dito puntato è Elisa Rossini di Fratelli d’Italia. "Nella delibera del dicembre 2024 – dice Rossini – c’è scritto chiaramente che l’immobile di via Spontini è stato concesso ’anche per lo svolgimento di attività religiose’. Questa vicenda – attacca Rossini – si rivela come l’ennesimo uso da parte della sinistra che governa la città del denaro pubblico per finalità di incrementare il consenso. E’ accaduto prima del voto con la proroga della concessione dell’uso della moschea di via delle Suore alla comunità islamica con una delibera che ho provveduto ad impugnare davanti al Tribunale amministrativo ed accade ora con l’immobile in via Spontini. Tutto ciò è inammissibile".

Fd’I fa presente che "da un accesso agli atti abbiamo appreso che la giunta con la delibera 637 del 3 dicembre 2024 ha concesso in uso a Sylhety associazione anche per lo svolgimento di attività religiose (così è scritto nero su bianco nella delibera), applicando in modo non corretto le ‘Norme regolamentari per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi’ approvate dal Consiglio comunale, oltre che di fatto creando una moschea senza il rispetto delle procedure previste anche a livello urbanistico".

In particolare le norme comunali prevedono la possibilità di riduzione del canone di concessione degli immobili comunali in casi specifici "tra i quali non risulta – ovviamente – lo svolgimento di attività religiose che deve seguire altre strade un po’ più articolate e complesse".

Dalla delibera risulta anche che il corrispettivo annuale per la concessione dell’immobile è stato determinato dal Collegio dei periti del Comune di Modena in euro 7.400. "Ebbene: la giunta ha applicato una riduzione, come si è visto, non dovuta che porta il canone ad una consistente riduzione pari all’80% con la conseguenza che il canone annuale è rideterminato in euro 1.480", spiega Rossini.

In altre parole: "La giunta ha autorizzato lo svolgimento di attività religiose, quindi di fatto il locale di via Spontini è una moschea costituita aggirando le norme che prevedono l’ottenimento delle concessioni in materia di edilizia e di urbanistica e per di più la Giunta ha anche concesso una riduzione del canone di concessione quando le norme comunali non prevedono la riduzione per le attività religiose", continua Rossini.

"Non ci faremo trascinare nella polemica inscenata dal sindaco sulla libertà religiosa e di preghiera all’unico fine di mascherare una delibera finalizzata a dare ingiustificati vantaggi a gruppi scelti a spese dei cittadini modenesi e ad aggirare le norme. Qui non è in discussione la libertà religiosa e di preghiera, ma il legittimo uso di immobili di proprietà del Comune". L’esponente di Fd’I ha depositato una interrogazione per sapere "come mai è stata concessa una riduzione del canone così consistente in mancanza dei requisiti e come mai è stato dato in uso un immobile per farci una moschea aggirando le norme".