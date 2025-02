Centro dipendenze patologiche. Riapre la sede in via Newton: "I giovani sono una priorità"

Ha riaperto ieri la sede del Servizio per le dipendenze patologiche di Via Newton, rinnovato nella sua funzione all’interno della rete dei servizi rivolti ai consumatori di sostanze e alle persone con dipendenze comportamentali. La città può quindi contare su due sedi – via Newton 150 e via Nonantolana 1010 – che sono il fulcro delle attività dell’Ausl sui temi delle dipendenze nel Distretto sanitario di Modena e si inseriscono nella rete provinciale che vede in ogni Distretto sanitario diverse sedi di erogazione di servizi dedicati alle dipendenze.

"I giovani, in particolare, sono una priorità: i ragazzi e i genitori con problemi di dipendenza devono essere sempre considerati risorse insostituibili su cui investire al massimo, così come la capacità di fare rete tra Servizi socio-sanitari e parti della Comunità", sottolinea Chiara Gabrielli, coordinatrice del settore Dipendenze patologiche dell’Ausl. I team di professionisti che si occupano di dipendenza sono multiprofessionali ed i percorsi di trattamento e riabilitazione sono quindi multidisciplinari, sulle tre aree della salute: fisica, psicologica e socio-relazionale. Particolare attenzione viene posta alla personalizzazione, alla sicurezza e all’efficacia dei trattamenti. Il servizio in via Newton 150 si trova al secondo piano nei locali attigui all’ufficio Sport e giovani del Comune con il quale sono attive progettazioni integrate per la promozione dei sani stili di vita e la limitazione dei rischi rivolte alle fasce giovanili della comunità.

"La sede del Servizio Dipendenze Patologiche in via Newton è un punto di riferimento importante per la centralità nel tessuto urbano di Modena e lavora in sinergia con l’altra sede in via Nonantolana e il Centro di salute mentale – sottolinea il Direttore del Distretto sanitario Andrea Spanò – grazie ai lavori di ristrutturazione la nuova sede del SerDp in via Newton offre assistenza specializzata per le dipendenze in un ambiente ammodernato e confortevole".

"Un ulteriore tassello va ad arricchire la rete dei servizi sanitari dislocati sul territorio, più vicini ai cittadini e in grado di rispondere meglio ai bisogni – afferma la vicesindaca assessora alla Sanità Francesca Maletti – Questo che apre in via Newton, accanto ad altri importanti presidi sanitari e sociali, è in particolare un servizio che si rivolge a giovani con problemi di dipendenze, in un momento in cui con preoccupazione guardiamo all’aumento del fenomeno, un problema che richiede un approccio integrato, sociale e sanitario, ma anche educativo in chiave di prevenzione e che deve vederci collaborare insieme, istituzioni e società civile".