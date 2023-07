Centro disturbi cognitivi Inaugurata la nuova sede "È un traguardo speciale"

È il taglio del nastro a segnare, come da tradizione, un nuovo e "speciale" inizio. Inizio che, sotto il sole di luglio, la nuova sede del Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Ausl di Modena è ora pronta a scrivere. Dopo il trasferimento da Largo del Pozzo al complesso residenziale Errenord, la sede si presenta ora alla città in una forma più moderna e accogliente, all’interno dei locali di proprietà del Comune, completamente ristrutturati con un intervento finanziato dalla società di trasformazione urbana CambiaMo spa. Da più di dieci anni, il Centro prende in carico, con un approccio multidisciplinare nella diagnosi e nella cura, le persone con disturbi cognitivi o demenza, sia nella fase pre-clinica sia nella fase severa della malattia, occupandosi della gestione di tutte le forme di demenza: tra queste, la più frequente è l’Alzheimer, che incide per il 60% dei casi.

Stando ai numeri, nel 2022, sono state effettuate presso il ’Cdcd’ 6105 visite. E sul tema l’attenzione dovrà continuare a essere alta, come confermano i numeri del distretto di Modena: su 184.153 abitanti, 45.098 sono ultra 65enni. "Uno su quattro ha più di 65 anni, il 13% ha più di 75 anni, mentre 3001 persone sono ultra novantenni – spiega Andrea Fabbo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di geriatria Disturbi cognitivi e demenze –. Il 3% ha una condizione di disabilità-non autosufficienza (1352 anziani) e il 2,9% ha una condizione di fragilità".

Una delle novità del ’Cdcd’ è la presenza di infermieri che si occupano di valutare e seguire i casi più complessi attraverso la presa in carico complessiva dei pazienti e delle loro famiglie, ma non manca inoltre la presenza di un operatore sociale del Comune che accoglie le famiglie fornendo un’azione di collegamento con la rete dei servizi per l’anziano non autosufficiente nel percorso specialistico dedicato alle demenze.

A operare all’interno del centro è un’equipe multidisciplinare, composta dal medico geriatra e neurologo, che prende in carico il paziente, eroga i piani terapeutici individuali ed esegue i follow-up, lo psicologo che effettua interventi di sostegno e il neuropsicologo che effettua una valutazione più approfondita in sede di diagnosi.

"Con questa inaugurazione diamo un segnale importante – spiega la direttrice dell’Azienda USL, Anna Maria Petrini – perché è fondamentale fare rete insieme". "Questo è un altro significativo tassello del piano di riqualificazione dell’intera area su cui l’amministrazione comunale sta investendo energie e risorse – aggiunge il sindaco Gian Carlo Muzzarelli –: è importante fare tutto il necessario affinché la sanità pubblica sia sempre un punto di riferimento".