"Centro diurno per anziani mai riaperto dopo il covid"

Quando riaprirà il centro diurno per anziani "Roncati" di Spilamberto, che è ancora chiuso dall’emergenza covid? A chiederselo sono diverse famiglie che stanno incontrando notevoli difficoltà per tale situazione, anche perché strutture come questa rappresentano pure un vero e proprio aiuto per la gestione di anziani magari affetti da demenza senile o da altre patologie tipiche della terza età. A volere una risposta è, tra gli altri, R.S., figlia di una 90enne regolarmente iscritta a questo servizio da ottobre 2021. "Io e le mie sorelle – spiega R.S. – siamo riuscite a iscrivere già da tempo mia madre al centro diurno ’Roncati’ di Spilamberto. Avrebbe particolarmente bisogno di usufruirne. In questi centri, infatti, sono normalmente organizzate diverse attività e, in ogni caso, si troverebbe assieme a sue coetanee e conoscenti. Tanto che, nell’agosto scorso, convinte che il centro diurno di Spilamberto avrebbe riaperto a breve, abbiamo rifiutato la proposta di andare al centro diurno di Vignola. Tuttavia, i mesi stanno continuando a passare e non abbiamo notizie sulla riapertura. Abbiamo chiesto agli uffici dell’Unione, che rimandano al Comune di Spilamberto. Abbiamo scritto al Comune, non ricevendo ancora alcun riscontro. Siamo solo riusciti a sapere che sono stati fatti lavori di adeguamento della struttura, i quali da ciò che ci è stato riferito sono già stati ultimati. E ora, perché non apre?".

Dall’altra parte, la cattiva notizia è che Unione Terre di Castelli e Comune di Spilamberto non hanno dato ancora una data esatta, ma la buona è che, per la riapertura, "si procederà nel modo più spedito possibile". In una nota congiunta, Unione e Comune spiegano infatti: "I lavori (di sistemazione, ndr) si sono protratti oltre i tempi previsti a seguito della carenza dei materiali e delle revisioni prezzi necessarie per procedere all’ultimazione dei lavori oltre alla difficoltà d’intervenire in aree covid free con personale dell’impresa. In attesa della riapertura del Centro diurno sono stati attivati degli interventi a sostegno degli utenti e delle famiglie, anche con attività presso l’abitazione. Successivamente, alla fine lavori prevista per fine gennaio, si attiverà l’iter necessario per nuova autorizzazione ed accreditamento, in capo alle Commissioni preposte". E il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, ha aggiunto: "Il nostro centro diurno non è l’unico rimasto chiuso per un ghiribizzo, ma perché è l’unico ad essere promiscuo rispetto agli spazi con la casa protetta.

Riaprirlo avrebbe significato esporre gli ospiti della casa protetta a un rischio enorme. I lavori servono appunto per dividere il centro dalla casa protetta".

Marco Pederzoli