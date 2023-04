Centro, due ’colpi’ in pochi minuti Danni al bar e furto in profumeria

Due furti, uno tentato e uno a segno, si sono registrati ieri prima dell’alba in centro storico, dal lato di piazzale Risorgimento. Il ladro - pare la stessa persona - ha agito in pochi minuti, prima al bar Calle di Luca, nell’omonima strada, poi a Brame, negozio di profumi con annesso centro estetico.

"Erano le 5.10 quando è intervenuta la polizia – racconta Ninni Russo, il gestore del locale in Calle di Luca – Qualcuno ha cercato di entrare nel locale rompendo zanzariera e finestra. Per fortuna è scattato l’allarme e il ladro ha desistito, ma io mi ritrovo con un bel danno da pagare. Stamattina (ieri, ndr) siamo aperti quindi abbiamo dovuto sistemare tutto, in poco più di un anno è il secondo episodio. L’altra volta ci avevano rubato soldi e bottiglie di vino". Russo racconta come la zona, di sera e di notte, sia poco presidiata: "Controlli non ce ne sono e nemmeno telecamere, in piazzale Risorgimento i parcheggi sono pieni di bottiglie di vetro, col buio lì succede di tutto, non è una bella zona malgrado ci troviamo in centro".

Probabilmente deluso dal non essere riuscito a rubare nulla, il ladro si è allontanato verso il vicino viale Tassoni dove verso le 5.20 è riuscito a entare da ’Brame’: "Ha alzato la serranda, non so davvero come visto che era chiusa – spiega Francesca Nordi – Poi con un piede di porco ha aperto la porta e si è diretto sul retro. Dalle telecamere che lo hanno ripreso si vede un uomo uscire con un sacco pieno di profumi e bigiotteria". Le titolari dell’attività, con un unico ingresso per centro estetico e profumeria, si sono dotate di allarme a dicembre, ma non sarebbe scattato: "Ci hanno comunque avvisate e quando siamo arrivate c’era già la polizia – aggiunge Nordi – Per la profumeria è la seconda volta. Quel che stupisce è che il ladro sapeva dove andare, ha infatti preso anche dei soldi. Siamo amareggiate ed è già stata fatta la denuncia".

Sull’accaduto interviene Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia: "Sono mesi che chiediamo particolare attenzione sull’escalation di microcriminalità in Calle di Luca, sollecitando l’intervento da parte dell’amministrazione e l’installazione di videosorveglianza e, come spesso accade, nessuna risposta ci è stata data. Si sta registrando un notevole aumento di atti di microcriminalità. Basti pensare che, solo in pochi mesi, sono tre gli esercizi commerciali che hanno subito spaccate o tentativi di furto", a cui si aggiungono quelli di ieri.