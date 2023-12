Centro educativo a Pontenuovo, al via il bando per il progetto

Pubblicato all’albo pretorio l’avviso pubblico "Invito agli enti del terzo settore a presentare manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto socio-educativo "centro educativo di quartiere a Pontenuovo. anno 2024", la cui scadenza è fissata per le ore 13 di venerdì 22 dicembre. Il Progetto, al suo terzo anno di sperimentazione è finanziato dalla Fondazione di Modena con i fondi del l bando "Personae 2023" e ha valenza sociale a 360°. Tra gli obiettivi la promozione di competenze sociali di base per bambini e ragazzi e le residenti nel quartiere di Pontenuovo, in difficoltà sociale eo relazionale, il sostegno all’apprendimento e prevenzione dell’abbandono scolastico, attività di sostegno allo studio e recupero scolastico, l’attivazione di strategie educative e relazionali efficaci che possano far superare a chi ne abbia necessità situazioni individuali di difficoltà nella vita scolastica e sociale quotidiana. È un’iniziativa, di ambito socio-educativo, da realizzare in collaborazione con le associazioni del Terzo settore già attive nel quartiere di Pontenuovo (che comprende l’area di via Respighi e del parco Albero d’oro), con il coordinamento del servizio Istruzione e in raccordo con i servizi sociali territoriali. Altri obiettivi che il progetto si propone la promozione di attività conoscitive delle strutture e servizi ad accesso pubblico e gratuito esistenti sul territorio comunale ed il sostegno alla genitorialità attraverso attività a supporto di famiglie con bambini e ragazzi, con interventi di consulenza educativa ed un’attenzione particolare ai nuclei familiari di recente immigrazione.