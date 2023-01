Centro Fili d’Argento in festa per i 100 anni di Maria Ottavia Cortesi

Per il suo centesimo compleanno, Maria Ottavia Cortesi è stata festeggiata il 15 gennaio dai suoi familiari e, in seguito, dagli ospiti e dagli operatori del Centro Servizi Fili d’Argento, dal parroco Don Roberto, dalla suora, dal coro parrocchiale e dalla nipote Chiara. Donna di raffinata intelligenza, educazione, portatrice e promotrice del rispetto verso il prossimo, Ottavia è ospite della struttura pavullese dalla scorsa estate e ben presto ne è diventata la mascotte: imbattibile nei cruciverba, letture, disegni, briscole, perle di saggezza. È nata a Pievepelago il 15 gennaio 1923 da genitori impegnati attivamente nella società montanara: suo padre era un fabbro e la mamma la maestra del paese. Finite le elementari iniziò a occuparsi della casa e andò dalle suore a imparare a cucinare, cucire e altri lavori. A 22 anni sposò Manfredo Nesti, entrato in banca come fattorino e ne diventò direttore in pochi anni.

w.b.