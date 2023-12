Centro impiego: mezzo milione per il rilancio

Entro la prossima estate partiranno i lavori per ristrutturare e ampliare il Centro per l’impiego di Vignola, che si trova in via Montanara, presso la stazione delle autocorriere, e al quale fanno riferimento tutti i 9 comuni del Distretto (ovvero gli 8 dell’Unione Terre di Castelli più Montese).

In questo modo, sarà anche rifatta la copertura dell’intera struttura, che attualmente in un punto perde acqua quando piove. Ad annunciare questo importante intervento da oltre 500mila euro è stata l’amministrazione comunale, durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte tra gli altri la sindaca Emilia Muratori, l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, l’assessore agli interventi economici del Comune, Niccolò Pesci, Paola Cicognani direttrice dell’Agenzia regionale per il lavoro, Barbara Fava direttrice del Centro per l’impiego di Vignola, Marco Melegari dirigente del Servizio Centro 2 dell’Agenzia regionale per il lavoro, l’architetto Maurizio Caretti della Regione e l’ingegnere Francesca Aleotti responsabile del servizio patrimonio del Comune. "Stiamo parlando – ha spiegato l’assessore Vincenzo Colla – di un investimento senza precedenti e strutturale che questa Regione sta facendo molto per realizzare luoghi belli e accoglienti, ma anche dotati di tecnologie e competenze adeguate, attraverso una formazione apposita per gli operatori che faranno accoglienza. Questi uffici devono rispecchiare una nuova cultura delle politiche attive del nostro Paese. Per questo – prosegue il titolare della delega al lavoro – dovranno essere Centri per l’impiego ‘di comunità’, lavorando in rete con le associazioni imprenditoriali, le imprese, le organizzazioni sindacali, le istituzioni, gli enti di formazione del territorio, al fine di individuare i migliori sbocchi occupazionali per chi cerca un lavoro, a partire proprio dalle figure fragili". Sempre Colla ha rilevato che, grazie a fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la Regione è impegnata per mettere mano alla ristrutturazione di tutti e 38 i centri per l’impiego regionale, in tutti e 38 i distretti in cui sono presenti queste strutture. Mentre Barbara Fava ha evidenziato che l’attività del Centro è in forte ripresa, Cicognani ha fornito alcuni numeri aggiornati al 31 ottobre 2023: quest’anno sono state (dato provvisorio, appunto) 2.121 le persone che hanno ricevuto assistenza dal Centro per l’impiego di Vignola e, di queste, 1.920 sono state iscritte al programma Gol (garanzia di occupabilità dei lavoratori).

La sindaca ha poi fatto presente che il finanziamento per i lavori sarà al 95% a carico della Regione (con fondi Pnrr, appunto) e al 5% comunale. Nello specifico, l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna contribuirà con 500mila euro al progetto, il Comune di Vignola con 26.315 euro, a cui si aggiungono 15mila euro per i millesimi di copertura esclusi dalla convenzione. Entro fine 2023 sarà pronto il progetto esecutivo, entro l’estate 2024 verranno aggiudicati i lavori. Il collaudo è previsto entro il 30 aprile 2025. La durata del cantiere è preventivata in circa sei mesi. Il progetto prevede che si proceda per fasi in modo da mantenere in funzione gli uffici anche a lavori in corso.

Marco Pederzoli