Centro invaso dagli stranieri "E’ una città che conquista Il Duomo è davvero maestoso"

di Giorgia De Cupertinis

Americani, spagnoli, francesi. Giapponesi e olandesi. Valigie in mano, in arrivo da ogni angolo del mondo, i turisti alzano il naso in sù per ammirare la Ghirlandina, immortalandola in un ‘click’. Qualcun altro, invece, non cede ancora alle nuove tecnologie e stringe tra le mani la vecchia e tradizionale cartina geografica, per orientarsi al meglio durante il proprio ‘tour modenese’. Una cosa, però, sembra essere condivisa da tutti: italiani o stranieri, i turisti che scelgono Modena come destinazione del proprio viaggio non si limitano a un veloce giro nel centro storico, ma al contrario trasformano il loro tour in una vera e propria esperienza multisensoriale.

A partire dal gusto e dalle eccellenze che il territorio offre. "C’è lo stupore negli occhi di chi scopre, una volta arrivato qui, come viene prodotto l’aceto balsamico – spiegano Cristina De Alfieri ed Elisa Veronesi, dell’acetaia Giuseppe Giusti –. Quando arrivano infatti non si limitano all’acquisto, ma incuriositi si lasciano guidare per scoprire cosa si nasconde dietro a questa prelibatezza. L’aceto riesce infatti ad attirare ancora moltissimi turisti, dall’Australia fino all’Asia. C’è chi entra con le idee già chiare e va alla ricerca dell’eccellenza, del pregio e chi invece focalizza l’attenzione sui prodotti più curiosi. Fortunatamente sono tanti i turisti che riempiono queste strade".

Tanti, sì: come segnalato dalla Regione, continua a crescere l’apprezzamento dei turisti per le città d’arte e, in testa alla classifica, c’è proprio Modena con un +25,9% arrivi e +15% di presenze. Ora più che mai, sembra infatti che i turisti continuino a coltivare il desiderio di conoscere e approfondire i ‘segreti’ del territorio, con l’obiettivo di vivere un’esperienza a trecentosessanta gradi. E perché no, portare "un piccolo pezzo" di Modena con sé quando sarà il momento di ripartire: qualcuno sceglie persino un piccolo quadretto - così da ‘fissare’ un’immagine modenese anche nelle pareti di casa - qualcuno rimane fedele alle più tradizionali calamite e qualcun altro, invece, fa scorta di souvenirs da regalare agli amici.

"Vedo tantissimi turisti, soprattutto da metà luglio in poi. Le strade si riempiono facilmente, ma non soltanto nel week-end: noto che tante famiglie o coppie decidono di visitare Modena proprio nei giorni infrasettimanali", spiega Laura Tancredi, titolare del negozio ‘Made in Modena Travel’. "Ci sono moltissimi gruppi internazionali - continua - francesi, tedeschi e una grande presenza di spagnoli. Per il momento questo flusso sembra aumentare, non di certo arrestarsi. E tutti vogliono portarsi a casa un ricordino: il best seller è sicuramente il gadget del tortellino. Che sia sottoforma di portachiave, ciondolo o orecchino, piace in tutte le salse, dimensioni o colori. Così come quando vedono oggetti o modellini della Ferrari: impazziscono". Ne va matta anche Lemarie Claire, che con suo figlio Antoine sono arrivati direttamente dalla Francia per visitare il Mef: . Arrivano invece da Valencia Rafa Gil e Patricia Flor, pronti a conoscere ogni angolo di Modena: "Eravamo curiosi di passare parte della nostra vacanza in Italia qui - raccontano gli spagnoli - e la cosa che fin da subito ci ha incuriosito è stato il Duomo: maestoso. Per non parlare della torre della Ghirlandina, da dove siamo appena scesi".

Come confermano dalla biglietteria dei Musei del Duomo, infatti, "la gente non manca e il 50% dei turisti viene dall’estero. Si interessano a quello che guardano, che visitano e spesso c’è la volontà di portarsi a casa un ricordo proprio per quello". Arriva da Lecce, invece, Riccardo Catalano che ha scelto di visitare la città in compagnia del cugino e la fidanzata: "L’ultima volta che sono stato qui era tanto tempo fa - riavvolge il nastro - ma è stato un grande piacere per me tornarci. E’ una città che va oltre i suoi monumenti".