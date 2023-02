Centro islamico alla Sacca, c’è chi dice sì

Davide Miserendino

Un residente della Sacca, ieri, ci ha scritto per introdurre nel prevedibile dibattito sul trasloco della moschea nell’area ex Pro Latte (ancora ipotetico), un’opinione che era rimasta sullo sfondo, appena sussurrata: e se fosse un’opportunità? Sappiamo bene che il nodo principale – lo dicono i residenti e ci fidiamo – è legato alla viabilità, ma forse un centro islamico in una struttura contemporanea, magari costruito puntando sulla collaborazione con l’amministrazione per renderlo più inserito nel tessuto cittadino, potrebbe portare benefici inaspettati al quartiere (feste condivise, eventi, solo per fare due esempi). Parliamone.