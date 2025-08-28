Centro, le panchine della discordia: "Bivacchi a tutte le ore e sporcizia. Serve un intervento risolutivo"

"In largo Sant’Eufemia ci sono persone che dormono sulle panchine, e mi hanno riferito che alcune ragazze che vivono nel nuovo studentato di Camplus hanno subito molestie verbali". Silvia Bucci della copisteria Bernini, situata in via Tommaso Badia, descrive con queste parole le condizioni di degrado in cui ormai da tempo versa la zona del centro storico compresa tra le vie Badia, Carteria e Sant’Eufemia. Secondo Fabrizio Brunetti, titolare dell’osteria La Brusca di via Badia, l’epicentro del problema sono proprio le panchine, che diventano luogo di ritrovo e punto di appoggio per "sbandati che non fanno altro che portare degrado". Come denuncia Brunetti, "l’altro giorno un senzatetto è stato sdraiato lì dalle due di pomeriggio alle nove di sera, mangiando, bevendo e lasciando per terra sporcizia che tocca poi a noi pulire".

Non solo. Le panchine "prima erano frequentate anche da spacciatori che dopo diverse lotte siamo riusciti ad allontanare grazie all’aiuto delle forze dell’ordine", racconta il ristoratore. Brunetti dichiara che "la situazione si risolve togliendo le panchine, di cui chiediamo la rimozione all’Amministrazione comunale". La decisione di rimetterle dopo averle eliminate su richiesta di residenti e commercianti, come spiega il cittadino, "era stata presa dalla Giunta precedente, non da quella attuale".

Fernando Cesaroni, che risiede in via Badia da meno di un anno, conferma la gravità della situazione. "Da quando sono arrivato le cose sono peggiorate. Qui ci sono soggetti che bevono, fanno risse, disturbano le ragazze e fanno rumore anche di notte", commenta Cesaroni, secondo cui "il problema sono le panchine, che attirano queste persone". Tuttavia, il titolare dell’osteria La Brusca ritiene che la situazione ad oggi sia in miglioramento. E questo, per Brunetti, è merito anche di un’ordinanza adottata dalla Giunta comunale a giugno 2025 che impone la chiusura alle ore 20 agli esercizi di vicinato: "La misura è stata utilissima, anche se scade a settembre. Le persone che acquistano alcol in questi negozi lasciano immondizia in giro, urinano intorno alla chiesa, vomitano per terra. Le bottiglie di vetro diventano poi un’arma e diverse volte abbiamo visto alcuni di loro lanciarsele a vicenda".

Anche Bucci pensa che l’ordinanza del Comune sia stata d’aiuto: "Sembra che la situazione sia un po’ migliorata. È vero che è comunque possibile acquistare alcolici nel pomeriggio, ma noto che c’è meno passaggio e meno rumore da quando la norma è entrata in vigore". È d’accordo Nicolas Zagni della Caffetteria del Borgo di largo Sant’Eufemia, che afferma che "ultimamente la situazione è più tranquilla. Non so dire se sia stato merito dell’ordinanza del Comune, ma rispetto a un anno fa le cose sono migliorate".

Secondo Cesaroni, la norma introdotta dalla Giunta è stata utile e ha migliorato la situazione, anche se non è stata risolutiva. "Quando questa misura non sarà più in vigore, a settembre, le condizioni dell’area probabilmente si aggraveranno nuovamente. La cosa peggiore è che i turisti, quando vedono le persone che frequentano la zona, se ne vanno", spiega il cittadino. Brunetti conclude poi ribadendo l’importanza di risolvere definitivamente questa situazione per tutelare l’immagine di Modena agli occhi dei visitatori stranieri: "Il centro storico va salvaguardato, perché è qui che vengono i turisti ed è qui che ci sono gli alberghi e i monumenti: dobbiamo tenere pulita questa zona e presentare bene la città".