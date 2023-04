"Centro minori, chiarimenti sull’attività"

"Ho chiesto – con domande precise e con i toni ch e mi contraddistinguono – chiarimenti sull’attività della Fondazione San Filippo Neri che ha ospitato il ragazzo ucciso al Novi Sad", dice il consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis. "Il centro per minori deve sottostare a una specifica normativa nazionale e regionale che prevede diversi parametri, dalla tipologia di struttura ai curriculum degli operatori, al progetto educativo su ogni ragazzino. Inoltre ho evidenziato l’assenza degli ultimi due bilanci in amministrazione trasparente dalla Fondazione San Filippo Neri, ente controllato dalla Provincia. Ho aspettato di avere il video dell’ultimo consiglio provinciale per denunciare l’atteggiamento del Pd che non vuole mai assumersi responsabilità, scarica sistematicamente su Roma, e quando non sa cosa dire lancia la palla in tribuna gridando allo scandalo. L’unica cosa deplorevole – conclude Platis – è la politica dello struzzo. Per anni questa sinistra ha finto che il problema immigrazione incontrollata non esistesse e abbiamo assistito al boom di un vero e proprio business legato al traffico di essere umani, spesso minori. Parole forti ma che purtroppo fotografano bene la realtà modenese.

Chiedere verifiche su chi accoglie i minori è un dovere morale. Così come la massima trasparenza sulle ingenti risorse pubbliche che vengono erogate a coop, aziende e fondazione".