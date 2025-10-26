Centro Oncologico . Oltre 22mila euro per la riqualificazione

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la campagna solidale promossa da Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, finalizzata a sostenere il progetto di riqualificazione e rinnovamento del Centro Oncologico Modenese (Com). Grazie alla generosità dei clienti e all’impegno dei Soci Conad del territorio, sono stati raccolti 22.824 euro, destinati a migliorare gli ambienti del centro per offrire un’accoglienza più confortevole e umana a pazienti, familiari e operatori sanitari. La cerimonia di consegna del contributo si è svolta giovedì alla presenza delle rappresentanti dell’Associazione Angela Serra, dei soci Conad Nord Ovest e della direzione dell’Aou. Il risultato è il frutto di una duplice azione: la devoluzione del 10% del ricavato dalla vendita dei prodotti delle linee Piacersi, Sapori & Dintorni, Sapori & Idee, Verso Natura e Alimentum, e il contributo volontario dei clienti che hanno scelto di aggiungere alla propria spesa 1 euro o multipli per sostenere l’iniziativa.

"Desidero ringraziare Conad e Angela Serra per la loro generosità – ha affermato Luca Baldino, dg dell’Aou – e per la vicinanza che ci hanno dimostrato ancora una volta. Per noi è importante poter contare sul supporto delle Associazioni e di tutto il tessuto produttivo e imprenditoriale della Provincia a beneficio di tutti".

"Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la vicinanza alla comunità possa tradursi in gesti tangibili – dichiarano i Soci Conad Nord Ovest di Modena –. La salute e il benessere delle persone sono valori che guidano quotidianamente il nostro lavoro, e poter contribuire a migliorare la qualità della vita di chi affronta un percorso oncologico è per noi motivo di grande orgoglio. Ancora una volta, la risposta dei clienti dimostra quanto sia forte il legame tra Conad e il territorio".

"Siamo molto grati a Conad Nord Ovest per la sensibilità al progetto e naturalmente a tutti i cittadini che hanno deciso di sostenerci. I risultati di questa importante collaborazione sono stati straordinari – dichiarano Giovanna Gregori e Francesca Cobianchi, referenti dell’Associazione Angela Serra – Da quasi 40 anni siamo al fianco dei pazienti, della ricerca oncologica e delle strutture del servizio sanitario nazionale e, con il progetto di riqualificazione del Centro Oncologico Modenese, desideriamo offrire ambienti più accoglienti e funzionali, servizi più confortevoli e garantire alla nostra città un centro di eccellenza anche in futuro".

Conad Nord Ovest conferma così il proprio ruolo di attore sociale radicato nei territori, capace di attivare relazioni, collaborazioni e progetti che rispondono ai bisogni concreti delle comunità. Dalla valorizzazione delle persone alla promozione di iniziative solidali, la Cooperativa continua a mettere in pratica un modello d’impresa che unisce sostenibilità economica e responsabilità sociale, restituendo valore e benessere ai territori in cui opera.

Un impegno che ha subito incontrato l’Associazione Angela Serra, con la quale è stato possibile avviare un percorso di solidarietà che rappresenta un sostegno concreto per la comunità modenese e per tutti coloro che ogni giorno affrontano la difficile sfida della malattia oncologica.