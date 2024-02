Centro Papa Francesco. A pranzo con il sindaco: "Accoglienza al centro, ma a casa chi delinque"

di Jacopo Gozzi

Si respirava un’atmosfera speciale ieri mattina in via dei Servi, quando gli ospiti del centro Papa Francesco hanno accolto a pranzo il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’arcivescovo Erio Castellucci e l’assessora ai Servizi sociali, Roberta Pinelli. Il centro d’accoglienza che si trova a pochi passi dal Duomo è gestito dall’amministrazione locale e dalla Caritas diocesana e ospita persone in difficoltà con l’obiettivo di reinserirle in società attraverso un modello di integrazione fatto di diritti e doveri: chi soggiorna nella struttura, infatti, non è chiamato ‘destinatario’, bensì ‘ospite’, riceve le chiavi dell’alloggio e firma un patto di corresponsabilità con Caritas. All’interno del centro di via dei Servi c’è spazio per diverse attività volte a promuovere integrazione e coesione sociale. Tra i servizi proposti, si contano la scuola di italiano "Penny Wirton", interamente gestita da volontari; la società San Vincenzo de’ Paoli che, dal 2023, opera nei locali del centro diurno; il progetto "Intrecci comunitari" con i laboratori di cucina e sartoria; infine, una biblioteca autogestita da un gruppo di giovani studenti. Il pranzo di ieri, preparato nell’ambito del laboratorio di cucina di "Intrecci comunitari", segna un traguardo importante per Modena, che vede affermarsi un modello di integrazione improntato sulla responsabilità di chi viene accolto. "Abbiamo bisogno di luoghi come questo – spiega il sindaco Muzzarelli – capaci di promuovere modelli d’accoglienza e integrazione sani: il centro Papa Francesco funziona perché i suoi ospiti diventano parte di una comunità attiva e riescono a integrarsi positivamente nella società".

"Affinché vi sia integrazione – prosegue il sindaco – serve un’accoglienza fatta di diritti e doveri. Modena è una delle poche province che organizza stabilmente corsi di formazione per l’inserimento lavorativo rivolti agli stranieri: ve ne sono dodici soltanto per l’edilizia e, attualmente, stiamo lavorando per predisporne altri ventiquattro. Ancora, in via Emilia Ovest inaugureremo a breve un ostello destinato a ospitare lavoratori stranieri regolari sul territorio. Oggi, i percorsi di avviamento professionale andrebbero migliorati e irrigiditi perché, laddove non si predispongano condizioni ottimali per l’integrazione, si rischia di lasciare spazio alla malavita".

"Una persona che viene in Italia – illustra Muzzarelli – deve poter decidere in che ambito lavorare, ma una scelta deve pur farla. Pensare a un impianto d’accoglienza e alla creazione di condizioni dignitose per chi vuole lavorare è fondamentale e deve restare una sfida di prima importanza per aziende e istituzioni, ma sia chiaro: chi viene per delinquere e non è intenzionato in alcun modo a lavorare, deve tornare a casa propria". Il centro Papa Francesco si afferma così come il fiore all’occhiello del sistema d’accoglienza della Chiesa di Modena, che è stata capace di proporre un modello di inclusione efficace e replicabile. "La paura che spesso ci divide – dichiara l’arcivescovo Castellucci – si supera soltanto stando a contatto l’uno con l’altro: un luogo come il centro Papa Francesco, dove si mangia insieme e si condividono i momenti più importanti della vita quotidiana aiuta a ‘buttar giù le maschere’ e conoscere profondamente si ha di fianco, contribuendo a creare una comunità coesa". "Quando si parla di inclusione – chiarisce Castellucci – la Chiesa di Modena è in prima linea, a partire dalle parrocchie. È importante specificare che non si tratta di un’accoglienza paternalistica e compassionevole, ma di proposte di integrazione che rendano responsabili coloro che ne beneficiano.

"Sfide per il futuro? – conclude l’arcivescovo – Valuteremo in base alle circostanze, ma il fatto che l’immigrazione sia molto forte e che anche tanti italiani vivano in situazioni di disagio ci obbliga a impegnarci per progettare nuove iniziative di inclusione sociale".