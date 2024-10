Centro pasti, da gennaio toccherà a Cirfood

Cambio della guardia, a fine anno, nella gestione del servizio mensa per le scuole dell’infanzia, scuole comunali primarie e secondarie di primo grado, nidi di Sassuolo. La vicenda giudiziaria che ha visto protagoniste Dussman Service, cui era stato affidato il servizio e la Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – Cirfood, che aveva fatto ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Dussman, è giunta al termine con la pronuncia del Consiglio di Stato che ha chiuso il contenzioso, creando i presupposti per il passaggio di consegne tra l’attuale gestore e CIR. Il punto della situazione lo ha fatto l’assessore alla pubblica istruzione Maria Savigni, rispondendo in Consiglio comunale ad un’interrogazione di Martina Desiante di Sassuolo Guarda Avanti e spiegando come l’Amministrazione abbia già provveduto, una decina di giorni fa, ad incontrare i rappresentanti delle parti – Dussmann Service e Cir Food – ed i rispettivi legali. Nell’occasione è stata concordata la rinuncia consensuale da parte di Dussmann Service e dell’amministrazione comunale alla prosecuzione del contenzioso avanti al Tar e sono stati fissati i tempi e gli adempimenti necessari e conseguenti alla nuova aggiudicazione dell’appalto a Cir Food per il regolare avvio del servizio. "Servizio che risulta essenziale e non sospendibile, e vanno considerati i tempi necessari al passaggio dell’appalto", ha aggiunto l’assessore: sarà infatti da effettuare la consegna del Centro pasti con verifica del funzionamento delle attrezzature presenti, la consegna dei terminali pasto presenti negli edifici scolastici. "Dussmann Service – ha concluso Savigni – garantirà il servizio fino al prossimo 20 dicembre, ultimo giorno di scuola. L’avvio delle prestazioni da parte di Cir food decorrerà invece da martedì 7 gennaio".

Stefano Fogliani