di La pedonalizzazione del centro storico terrà conto delle osservazioni dei cittadini. Al contempo, però, l’amministrazione marcerà a passo spedito già a partire dal 2020. E’ questo il messaggio chiaro uscito ieri sera dalla partecipata assemblea pubblica tenutasi al Palazzo dei Musei, incentrata su futuro Pums (il Piano urbano della mobilità sostenibile) e la pedonalizzazione delle strade all’ombra della Ghirlandina. E come previsto, sono stati tantissimi gli abitanti del centro, ma non solo (c’erano anche rappresentanti di vari comitati, tra cui Mobastacemento), intervenuti all’appuntamento per scoprire la road map pensata dal Comune per dire addio alle auto. In particolare, il gruppo di residenti capitanati da Giuliano Zanni, Caterina Malavolti e Marco Ranuzzi dè Bianchi (riuniti in un comitato e promotori di una pagina Facebook già seguitissima), ha consegnato al sindaco un documento con indicate perplessità e proposte. Presenti, oltre a Muzzarelli, gli assessori Alessandra Filippi, Andrea Bosi e Debora Ferrari, la presidente...

di

La pedonalizzazione del centro storico terrà conto delle osservazioni dei cittadini. Al contempo, però, l’amministrazione marcerà a passo spedito già a partire dal 2020. E’ questo il messaggio chiaro uscito ieri sera dalla partecipata assemblea pubblica tenutasi al Palazzo dei Musei, incentrata su futuro Pums (il Piano urbano della mobilità sostenibile) e la pedonalizzazione delle strade all’ombra della Ghirlandina. E come previsto, sono stati tantissimi gli abitanti del centro, ma non solo (c’erano anche rappresentanti di vari comitati, tra cui Mobastacemento), intervenuti all’appuntamento per scoprire la road map pensata dal Comune per dire addio alle auto. In particolare, il gruppo di residenti capitanati da Giuliano Zanni, Caterina Malavolti e Marco Ranuzzi dè Bianchi (riuniti in un comitato e promotori di una pagina Facebook già seguitissima), ha consegnato al sindaco un documento con indicate perplessità e proposte.

Presenti, oltre a Muzzarelli, gli assessori Alessandra Filippi, Andrea Bosi e Debora Ferrari, la presidente del Quartiere 1 Antonella Bernardo e, tra gli altri, l’ingegner Guido Calvarese, responsabile del servizio Mobilità sostenibile del Comune. Tanta la curiosità, con più di un malumore, per capire le possibili ricadute della pedonalizzazione sulla vita di chi in centro abita e lavora ogni giorno. «Stasera – esordisce Muzzarelli – siamo qui soprattutto per ascoltare. In questo percorso chiederemo ai cittadini, non solo a quelli del centro storico ma a tutti, suggerimenti su come sviluppare questi progetti. I tecnici stanno lavorando, ma non abbiamo già tutte le risposte, è un processo che dobbiamo sviluppare insieme. Sono questioni – ricorda il sindaco – che questa città ha già affrontato, non senza polemiche, quando ha deciso di pedonalizzare piazza Roma. Oggi, come ci ha sollecitato a fare il Consiglio comunale approvando un ordine del giorno, vogliamo avviare un percorso partecipato, migliorando - dove possibile - l’esperienza fatta con Piazza Roma».

Rassicura sul dialogo l’assessora Filippi: «Il metodo di lavoro che ci siamo dati è quello dei percorsi partecipati e delle sperimentazioni come quella in corso in largo Sant’Agostino con la pedonalizzazione domenicale, che ha registrato un impatto minimo sui residenti. L’obiettivo di una sperimentazione è avere la possibilità, come stiamo facendo anche stasera, di verificare con i cittadini l’effetto delle misure che applichiamo e i miglioramenti possibili».

Guarda a un restyling in senso ampio, l’assessore Bosi: «Il nostro obiettivo è valorizzare il centro storico con investimenti pubblici e privati nella manutenzione per restituire spazi riqualificati. Entro fine anno terminerà il secondo stralcio dei lavori di Piazza Mazzini e verrà approvato in Giunta il terzo stralcio. Tutte le azioni previste nel Pums verranno fatte nel confronto con la città». E’ stato poi il momento di alcune slide. In particolare, il Pums delinea nel breve periodo una serie di interventi che oltre alla realizzazione di nuove aree pedonali e alla razionalizzazione dei sensi di marcia in centro storico, prevede anche altre azioni, dall’ampliamento della Ztl al potenziamento dei servizi alla ciclabilità. Le ipotesi prevedono per il primo anno la pedonalizzazione di via Farini, largo San Giorgio e via Fonteraso (nel tratto Campanella-S.Giorgio), ma pure via Battisti e via Badia-Sant’Eufemia. Il secondo anno viene invece ipotizzato l’addio alle auto nelle vie Gallucci, Tornei, Masone e Santa Maria delle Assi. E ancora: l’estensione della Zona a traffico limitato prevede di passare dai circa 750 mila metri quadrati attuali a oltre un chilometro quadrato nel breve periodo per arrivare come obiettivo, alla scadenza del Pums a coprire il 94 per cento del centro storico. La prima fase di espansione riguarda la cosiddetta ‘addizione erculea’ che comprende l’area a nord fino ai viali Monte Kosica, Crispi e Caduti in guerra, cui si aggiunge largo sant’Agostino, via Berengario e l’area del Novi Sad.

E’ toccato poi ai residenti dire la loro. «Non siamo contro specifiche misure a priori, intendiamo però opporci alla dinamica dell’essere informati dopo, piuttosto che coinvolti prima», la premessa fatta dai portavoce dei residenti Zanni, Ranuzzi dè Bianchi e Malavolti. E nel documento consegnato a Muzzarelli si ricorda come «il principio di sussidiarietà (art.118 Cost.) sancisce che il cittadino debba avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a sé più vicine».

Nel loro ‘manifesto’ i residenti recriminano di «non essere mai stati concretamente interpellati per quanto riguarda il processo del Pums. A febbraio 2018 è stato realizzato un sondaggio online che ha raggiunto 1.136 persone. Soltanto il 12,9% di queste interviste è stato reso da soggetti del centro storico». E tra le richieste dei residenti c’è «una riqualificazione che valorizzi l’aspetto multiforme della città antica, e che non la trasformi in un nudo meccanismo di rendita, vetrina e consumo; l’attuazione di una pedonalizzazione ragionata, che tenga conto anche delle effettive problematiche incontrate dagli abitanti; una revisione del piano sosta adottata all’esito di una profonda riflessione sulla mobilità».