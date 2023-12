Centro per le famiglie, nuovi spazi in municipio dedicati alle attività

Dopo il recesso del Comune di Mirandola dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, i due enti hanno trovato un accordo affinchè le attività del Centro per la Famiglie – che possiedono una valenza di carattere distrettuale e come tale sono di competenza dell’Unione – potessero essere espressamente destinate anche a favore dei nuclei familiari residenti a Mirandola. Nell’accordo si è anche convenuto che il Comune di Mirandola avesse la facoltà, a propria cura e spesa, di riservare uno spazio sul proprio territorio in cui ospitare le attività promosse dal Centro per le Famiglie. Il Comune ha così attrezzato alcuni spazi a piano terra del municipio in via Giolitti 22. Questo ambiente verrà aperto giovedì 21 dicembre e potrà essere fruito tutti i giovedì. "Il nuovo Centro per le Famiglie di Mirandola vuole essere un luogo di incontro – commenta l’assessore Federica Luppi (nella foto) – Un luogo bello e colorato che grazie alle attività che stiamo studiando siamo certi sarà apprezzato dai piccoli fruitori e dalle loro famiglie".