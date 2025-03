Centro per l’Impiego, ecco la nuova sede

Il Centro per l’Impiego di Sassuolo cambia sede. Approssimativamente da fine giugno, la struttura si sposterà in via Decorati al Valor Militare 50 (dove prima era ubicata la Polizia Municipale sassolese): i lavori di ristrutturazione hanno preso il via a inizio febbraio, per un importo totale di circa 800.000 euro; tale cifra è finanziata per il 90% dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e per la restante parte dall’Ente Locale. Il Centro potrà usufruire di cinquecentocinquanta metri quadrati calpestabili, in cui verranno realizzate diciotto postazioni fisse più due sale riunioni e gli spazi accessori. I servizi del Centro (di competenza dei Comuni facenti parte del Distretto Ceramico, territorio montano compreso) sono vari e spaziano tra i settori più richiesti: in materia di gestione del collocamento, di preselezione, di incontro tra domanda e offerta del lavoro, di orientamento lavorativo, di iniziative volte ad incrementare l’occupazione e prevenire lo stato di disoccupazione.

"Grazie alla Regione – spiega il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – c’è stato negli ultimi anni un potenziamento di personale: dai sette operatori attivi nel 2018, alle sedici unità del 2025, che lavorano nell’inserimento lavorativo al servizio della nostra comunità. In particolare, vogliamo accompagnare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro e aiutare il reinserimento di chi, suo malgrado, ne è stato temporaneamente estromesso. Sono migliaia - prosegue il primo cittadino - i cittadini che passano al Centro per l’Impiego in un anno, parliamo pertanto di un servizio essenziale per coadiuvare il rapporto con le imprese locali. Abbiamo fatto un investimento importante, in stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ampliando la struttura per garantire efficienza e pronta risposta. Non neghiamo di essere in un momento complesso, come d’altronde molti altri Comuni, ma siamo pronti ad affrontarlo nel migliore dei modi: garantendo ai sassolesi opportunità lavorative e di benessere. Per questo, siamo orgogliosi del rinnovamento del Centro".

Presenti, alla conferenza stampa di presentazione, anche numerosi Assessori dei Comuni limitrofi, nonché l’Assessore Regionale al Lavoro Giovanni Paglia. "Noi continuiamo a credere nel ruolo pubblico - commenta Paglia - all’interno della gestione del mercato del lavoro. Siamo perciò felici di aver contribuito anche qui a Sassuolo, da un lato nel potenziamento del personale attraverso fondi Pnrr e dall’altro nel rafforzamento della struttura fisica anche per incrementare e velocizzare la capacità di intervento. Per mettere al centro delle prossime sfide del mercato i cittadini e un lavoro sostenibile e di qualità, stiamo investendo in nuovi spazi, ma soprattutto sulle competenze del personale sull’aggiornamento degli strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare i servizi e la qualificazione professionale dei nostri operatori. Rimarco con forza il nostro pensiero, come Giunta Regionale: crediamo che l’Ente Pubblico debba rafforzarsi nei contesti lavorativi, per fornire risposte celeri e precise agli emiliano-romagnoli".

Gabriele Arcuri