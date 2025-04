Centro per l’impiego, sede da 650mila euro

Il Centro per l’Impiego di Castelfranco Emilia diventerà più grande, con l’apertura della nuova sede nel 2026. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale, che spiega in una nota: "A Castelfranco Emilia prenderà il via, in questi giorni, il progetto che porterà all’apertura della nuova sede del Centro per l’Impiego nel 2026. Questa sorgerà in via Agnini, ai civici 61-63, al piano terra, all’interno di locali che un tempo ospitavano attività commerciali private. Quegli spazi, oggi in disuso, verranno completamente trasformati: saranno acquistati, ristrutturati, rifunzionalizzati e adattati per accogliere in modo moderno, accessibile ed efficiente cittadini e imprese. In totale si interverrà su una superficie di 265 metri quadrati, che sostituiranno l’attuale Centro per l’Impiego, sito nel Vicolo San Giacomo, al civico 3, che rimarrà attivo fino all’apertura di quello nuovo.

Il progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale lo scorso novembre, prevede un investimento complessivo di 650mila euro, coperto quasi interamente da un contributo dell’Agenzia regionale per il lavoro di 620mila euro, pari al 95% dell’importo; la restante parte è coperta dal Comune di Castelfranco Emilia. La convenzione per l’avvio dei lavori è stata firmata nel mese di febbraio e l’ultimazione dell’intervento è prevista per giugno 2026. Attualmente sono sette gli operatori che lavorano nel Centro per l’Impiego di Castelfranco Emilia; i metri quadri per dipendente sono 13,5. Aumenteranno, questi ultimi, a 53 metri quadrati per operatore nella nuova sede. Oltre alle sette postazioni, è prevista anche una sala riunioni e alcuni spazi accessori.

Questa iniziativa si inserisce in un disegno più ampio, quello del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro, avviato a livello nazionale. L’obiettivo è rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l’impiego. Dall’amministrazione comunale commentano: "Questo intervento rappresenta per noi un segnale concreto di attenzione al lavoro, ai cittadini e alla dignità dei servizi pubblici. Rendere il Centro per l’Impiego di Castelfranco Emilia un luogo più funzionale, accessibile e accogliente significa investire direttamente nelle persone, offrendo loro strumenti reali per affrontare il presente e costruire il proprio futuro. È un passo avanti per tutta la nostra comunità".

Marco Pederzoli