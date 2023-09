Centro polifunzionale di San Vito Spilamberto: nuove strutture per l'aggregazione

Iniziati i lavori per la realizzazione del centro polifunzionale per le famiglie di San Vito di Spilamberto. A darne comunicazione è la stessa amministrazione comunale, che in una nota spiega: "L’area oggetto dell’intervento è quella di via P. Ferrari, in prossimità della riva nord del torrente Guerro, in una zona dove sono già presenti attrezzature sportive". Ancora, dal Comune continuano: "Con questo progetto si andrà ad arricchire l’area sportiva di San Vito con nuove strutture polifunzionali, volte ad incentivare l’aggregazione sociale e ponendo attenzione al tema della famiglia, dell’inclusione di tutte le fasce d’età e delle persone con difficoltà motorie o diversamente abili. Il progetto è co-finanziato con fondi della Comunità Europea, Next Generation EU per opere pubbliche, i messa in sicurezza, e ristrutturazione".