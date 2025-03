Centro qualità tessile, selezionato per finanziamenti

Sarà anche un laboratorio di Carpi ad usufruire di un maxi finanziamento complessivo di 300mila euro, stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Questi i magnifici tre prescelti: un’azienda biomedicale di Faenza (Ra), la GreenBone Ortho, che punta a sviluppare un nuovo impianto brevettato per la rigenerazione ossea. Il ‘Centro qualità tessile’ di Carpi che intende validare, a livello internazionale, un sistema software per supportare la raccolta, gestione e condivisione di informazioni relative al ‘Digital product passport’, registro digitale di informazioni sull’intero ciclo di vita di un prodotto. E ancora, l’Airi (Artificial Intelligence Research and Innovation Center) dell’Università di Modena e Reggio Emilia che presenta un progetto per sviluppare una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per ottimizzare il carico e la consegna nella logistica.

Sono i progetti selezionati, e finanziati complessivamente 300mila euro, dalla Regione con il bando sperimentale ‘Vinnovate 2024’. Un’iniziativa, sul modello dei bandi di Horizon Europe, realizzata nell’ambito del Programma Fesr 2021-2027. React (Recycling, Eco-design and Circular Traceability è il Progetto del CQT, Centro qualità tessile di Carpi nel settore strategico della sostenibilità e moda circolare. Con il progetto React mira a validare a livello internazionale un sistema software (DPP-system) per supportare la raccolta, gestione e condivisione di informazioni relative al Digital Product Passport.