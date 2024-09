Centro salute Florim, entra anche l’università

Anche l’Università di Modena parteciperà al progetto del Centro Salute e Formazione Florim, gestito dall’Ospedale di Sassuolo SpA. L’avvio della collaborazione con l’Università, siglato lo scorso luglio, segna un passo avanti importante nel percorso di crescita del centro, presso il quale già diverse aziende sanitarie locali hanno realizzato con l’Ospedale di Sassuolo eventi formativi interaziendali, avvalendosi degli istruttori dell’ospedale sassolese e del coordinamento della Formazione, sotto la Direzione Scientifica della Dottoressa Marcella Camellini. Solo nel 2024 sono stati promossi 65 corsi per un totale di oltre 8.500 ore di formazione e 900 operatori sanitari coinvolti.

"Poter lavorare a fianco dell’Università – ha detto Stefano Reggiani, direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo – è un’occasione unica. La partecipazione di Unimore a questo ambizioso progetto dimostra la capacità attrattiva del Centro, che in ambito di formazione professionale per i sanitari è un’eccellenza a livello nazionale".

Il presidente di Florim Spa SB ha invece rivendicato l’unicità del progetto, sottolineando come "la sinergia virtuosa tra il nostro Gruppo e l’Ospedale di Sassuolo si amplia coinvolgendo l’Università e contribuendo attivamente alla salute e alla formazione di qualità, creando un impatto positivo e duraturo per il nostro territorio". Unimore, da parte sua, con il rettore Carlo Adolfo Porro "è lieta di poter contribuire, attraverso il proprio patrimonio di competenze e conoscenze, al percorso di formazione per i propri specializzandi e per il personale sanitario, in sinergia con Florim e l’Ospedale di Sassuolo" L’accordo di collaborazione, ha aggiunto Porro, "è un ulteriore passo nel nostro impegno di partenariato con il mondo privato per la formazione avanzata e la promozione della ricerca applicata. In particolare, la simulazione medica avanzata è fondamentale per il miglioramento delle competenze cliniche e, di conseguenza, per la qualità delle cure offerte ai pazienti".