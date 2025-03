Centro sempre più pedonale. Stop a bici e monopattini

Arriveranno presto delle novità per quanto riguarda la viabilità in centro storico, comprese alcune restrizioni per biciclette e monopattini, che potranno sì circolare ma solo condotti a mano. Ad annunciarle in questi giorni con un comunicato ufficiale è stata l’amministrazione comunale, che spiega: "L’istituzione di un A.P.U (Area Pedonale Urbana), la riorganizzazione degli spazi della sosta e il rinnovo della segnaletica stradale: sono le tre azioni decise dall’amministrazione comunale nell’ambito di un più ampio progetto di rigenerazione dell’area centrale della città di Vignola, già delineato con la delibera di giunta del giugno scorso. L’area pedonale urbana comprende piazza Boncompagni, piazza dei Contrari, via Posterla, via Tufo, via Belloj, via Garibaldi e via Selmi (nel tratto compreso tra via Bernardoni e via Muratori). Nell’ A.P.U è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, con l’eccezione delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso, di chi si occupa di spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti e i residenti diretti alle proprie abitazioni. È consentito il transito delle biciclette, delle e-bike e dei monopattini, solo se condotti a mano". L’assessore al Centro storico, Enrico Panini, aggiunge: "L’istituzione di un’Area Pedonale Urbana è in sintonia con le previsioni del Codice della Strada. La pratica di questi anni, in diverse città italiane, dimostra come l’A.P.U apporti benefici dove viene istituita, con ricadute positive in termini di sicurezza, rispetto dell’ambiente e salute dei cittadini. Trattandosi poi, nel nostro caso, di strade del centro storico tra i benefici si aggiungono anche la miglior fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e lo sviluppo più complessivo del centro che, come ben sanno i vignolesi e i tanti consumatori che vengono da fuori per frequentarlo, rappresenta un centro commerciale naturale. Questi provvedimenti lo renderanno ancora più attrattivo. Queste misure entreranno in vigore non appena saranno ultimati i lavori di installazione della nuova segnaletica verticale e sarà quindi possibile emanare la specifica ordinanza. Si tratta del più importante riordino del Centro storico dal 1993".

Inoltre, sempre dall’amministrazione fanno sapere che "la riorganizzazione della sosta riguarderà un’area del centro storico più ampia di quella in cui nascerà l’A.P.U." e saranno interessate le vie Cantelli, Soli, Bonesi, Garibaldi, Bernardoni e Muratori.

Marco Pederzoli