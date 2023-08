"Centro senza auto? Negozi penalizzati"

L’ipotesi di pedonalizzare il centro storico? Ai commercianti non piace. Tanto che suggeriscono anche una soluzione alternativa, che eliminerebbe il passaggio delle auto che usano le vie del centro come scorciatoia e, al contempo, lascerebbe comunque libera la circolazione alle vetture dirette nel cuore della città. Non si è fatta attendere, insomma, la risposta all’accorata lettera inviata all’amministrazione dal comitato "Via Cantelli – Agorà della cultura", che appunto chiede la chiusura al traffico veicolare di via Cantelli (e di conseguenza a tutto il centro storico di Vignola), per ricavarci un luogo in cui fare cultura.

A rispondere al comitato, a nome di diversi commercianti del centro storico, è Rossana Medici, titolare dell’Antica Farmacia dell’Aurora di via Garibaldi, una parallela di via Cantelli. "Premesso che gli spazi per la cultura possono essere altri – spiega Medici – anche perché finora le iniziative organizzate da questo comitato formato anche da residenti fuori città sono state molto autoreferenziali, allo stato attuale una chiusura del centro storico rappresenterebbe un problema per diversi negozi, tra l’altro in un contesto di grande fragilità come quello attuale. Faccio l’esempio che conosco meglio, quello della mia farmacia: quando siamo aperti per turno di notte, come fa chi ha bisogno urgente di un farmaco a parcheggiare nei pressi? Se chiudiamo il centro storico, non sarà più possibile. Se poi il problema evidenziato dal comitato che vuole la sua chiusura è quello delle auto che utilizzano la ’scorciatoia’ del centro, si può facilmente risolvere: basterebbe riaprire Corso Italia alle auto dirette verso Marano, come lo era fino a poco più di dieci anni fa e come lo è stato per decenni. Non dimentichiamo – prosegue Medici – che peraltro i negozianti esercitano in generale un importante ruolo di sorveglianza del centro, dove purtroppo esistono oggettivi problemi di sicurezza anche perché c’è chi vende alcolici in estate fino alle 23 e in inverno fino alle 22. Diversa sarebbe la situazione se il centro storico venisse completamente riqualificato e sistemato, compresa una diversa soluzione per la raccolta porta a porta, visto che in via Soli non funziona: in questo caso saremmo pronti anche a fare valutazioni diverse, ma finchè non ci sarà una profonda riqualificazione, tenerlo aperto alle auto è la migliore soluzione.

Considerando, peraltro, che il problema del traffico è molto contenuto a livello di fascia oraria, e si limita ai tre quarti d’ora che vanno dalle 7,45 alle 8,30 quando ci sono le scuole aperte (e in tanti vengono quindi a Vignola), non fino alle 9,30 come afferma qualcuno. Infine – conclude Medici – noi imprenditori continuiamo a dimostrare nei fatti che teniamo al centro storico e alla sua vitalità. Presto, grazie a contatti che ho sviluppato personalmente, si insedierà in via Selmi una salumeria, che andrà ad arricchire l’offerta e l’attrattività del centro di Vignola. Una sua chiusura alle auto, significherebbe scoraggiare ogni volontà di investire in questa delicata zona della città".

Marco Pederzoli