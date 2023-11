Centro sportivo, festa per il nuovo campo

Una domenica all’insegna dello sport, domani a Fiorano. A partire dalle 10 verrà infatti inaugurato il manto sintetico riqualificato del centro sportivo Graziano Ferrari in piazza dei Ciliegi. Completamente rifatto con materiali di ultima generazione e con un investimento di 450mila euro, il nuovo manto sostituisce quello ‘vecchio’, integralmente ‘riciclato’ per pavimentare gli spazi intorno al rettangolo di gioco e i campi laterali per il calcio a 5 e allenamenti. Al taglio del nastro – preceduto dal ritrovo delle giovanili del Sassuolo e del Fiorano e dall’esibizione delle squadre - saranno presenti il Sindaco Francesco Tosi, il presidente dell’A.C. Fiorano Michele Iacaruso, che gestisce la zona sportiva e gli ex giocatori dell’Inter Roberto Boninsegna e Roberto Cesati. Dalle 10,30 ci si sposta invece all’Astoria, dove alle 11 sono in programma la presentazione di "Romanzo Inter" di Leo Turrini e Michele Brambilla, che dialogheranno con i due ex nerazzurri e la premiazione delle squadre fioranesi che si sono distinte nella loro attività sportiva. Tra queste ultime Gs Spezzanese, A.C. Fiorano, G.S. Libertas Fiorano, S.C. Ubersetto. L’evento, patrocinato dal Comune e ad ingresso libero e gratuito, è promosso dal Comitato Fiorano in Festa con la collaborazione di GP Eventi.