Centro storico, addio a Elena Zanni: "Cuore del comitato commercianti"

"Una donna immensa, per più di 30 anni pilastro di questa associazione, cui ha dedicato tutto il suo tempo. Ci ha guidato con saggezza e passione lasciandoci un’eredità di grandi valori a cui continueremo ad ispirarci". Con queste parole il Comitato Commercianti del Centro Storico ha voluto ricordare Elena Zanni, già presidente del comitato stesso, scomparsa all’età di 82 anni.

"Sarà per sempre il nostro amato presidente", scrivono ancora i commercianti nel messaggio cordoglio con il quale si stringono ai familiari di Elena. Unanime il cordoglio sui social – i funerali domani, ma da oggi la salma verrà esposta presso Eterea Funeral Home – e sentito anche il ricordo dell’Amministrazione comunale. "Seppur la nostra collaborazione istituzionale sia durata pochi mesi, abbiamo subito trovato un feeling straordinario con Elena che ha sempre tenuto a ribadire come il nostro obiettivo primario fosse solo e soltanto quello di garantire il bene della città", scrivono il sindaco Matteo Mesini e l’assessore al Commercio e al centro Storico Federico Ferrari, sottolineando la passione con la quale Elena ha svolto il proprio incarico.

"Elena – scrivono Ferrari e Mesini -ha dato tanto, tantissimo per la città spendendosi fino agli ultimi giorni per il bene e il futuro del centro storico e del commercio sassolese, per proteggerlo e rilanciarlo. Da sempre Presidentessa del Comitato dei Commercianti del centro storico, ha colto opportunità, anticipato tendenze e lavorato per rendere Sassuolo accogliente e viva in ogni evento, festa o fiera che fosse".

