"Centro storico da rivitalizzare": è scontro

Circa 300 cittadini hanno partecipato martedì sera a Formigine al confronto tra i tre candidati sindaco in lizza per sostituire Maria Costi. Elisa Parenti (centrosinistra), Maurizio Prandi (centrodestra) e Simona Sarracino (lista civica) hanno parlato di temi economici partendo da un documento condiviso da Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam, che hanno organizzato il faccia a faccia alla Polisportiva Formiginese.

Parenti ha elogiato l’operato dell’amministrazione comunale uscente, grazie alla quale Formigine è considerato il paese con la migliore qualità della vita in provincia di Modena. "Squadra che vince non si cambia", ha detto l’attuale presidente del consiglio comunale che, se diverrà sindaco, assicura pratiche comunali più veloci, sostegno alla digitalizzazione delle imprese, un tavolo con le associazioni di categoria per monitorare l’andamento dell’economia e un mobility manager a servizio del distretto ceramico.

"A Formigine si sta bene, ma se vinciamo noi si starà ancora meglio", ha dichiarato Prandi, promettendo "più concretezza e meno ideologia". Se sarà eletto, il candidato del centrodestra promette il potenziamento dello sportello unico, agevolazioni fiscali per le imprese, marketing urbano per valorizzare le attività e tipicità formiginesi, lotta all’abusivismo, un regolamento comunale sugli affitti brevi, l’istituzione del vigile di quartiere o frazione, l’assunzione di nove agenti di polizia locale.

Dal canto suo Sarracino, negli ultimi dieci anni assessore e vicesindaco dal 2021, ha detto che in caso di elezione a sindaco lavorerà "con coraggio, passione e fiducia". Propone di eliminare la quota comunale Imu per le imprese che assumono donne con figli piccoli (fino a tre anni di età), contrasto al lavoro nero in certi settori, come estetica e acconciatura, sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, un piano di edilizia residenziale sociale, prevenzione dell’abbandono scolastico e più formazione per aiutare i giovani ad acquisire nuove competenze.

Se sui temi generali i tre candidati non hanno programmi molto diversi l’uno dall’altro, qualche differenza l’hanno evidenziata sulle ricette per arrestare lo svuotamento del centro storico di Formigine. Che per Elisa Parenti non esiste, come dimostrano i grossi investimenti degli ultimi anni e il successo degli eventi che lo animano spesso nei week end. Di parere opposto Maurizio Prandi, per il quale l’impoverimento del centro storico è nei fatti; va contrastato riducendo gli eventi domenicali e aumentando le iniziative organizzate durante la settimana. Mentre per Simona Sarracino la ricetta per valorizzare i centri storici è il sostegno al mercato contadino, al commercio di vicinato e all’alfabetizzazione digitale degli imprenditori.

Silvio Cortesi