Centro storico, il progetto sarà nelle mani di un team al femminile

Sono tre professioniste romane – gli architetti Lorenza Bartolazzi, Claudia Clementini e Martina Ruggieri – le vincitrici del concorso di progettazione per la riqualificazione del centro di Vignola, promosso a febbraio 2023 dallo stesso Comune di Vignola. Al concorso hanno partecipato architetti e ingegneri provenienti da tutta Italia. I primi cinque progetti selezionati dalla Commissione hanno avuto accesso, in settembre, alla seconda fase della gara. Ora, sono stati resi pubblici anche i nominativi dei professionisti i cui progetti hanno ottenuto i punteggi più alti. "Nel 2021 – spiegano dal Comune – l’amministrazione di Vignola era riuscita a intercettare un finanziamento di oltre 98mila euro dal Fondo per la progettazione territoriale. Entro il termine previsto sono arrivati 12 progetti; di questi, secondo regolamento, sono passati alla seconda fase del procedimento i 5 progetti giudicati migliori da un’apposita Commissione di esperti". Ora le progettiste vincitrici del concorso avranno tempo fino al 3 marzo per consegnare all’amministrazione di Vignola il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che diverrà di proprietà del Comune. "Da quel momento – aggiunge l’assessore all’Urbanistica e al Centro storico Niccolò Pesci – potremo cominciare a proporre il progetto a diverse fonti di finanziamento regionali, statali ed europee. Non appena ci sarà consegnato il progetto di fattibilità potremo renderlo pubblico nei suoi particolari".

m. ped.