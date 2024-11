Centro storico, via all’iter per l’Hub urbano

Al via il percorso che porterà il centro storico di Carpi a diventare Hub urbano. Secondo la legge regionale di sviluppo dell’economia urbana, gli Hub urbani sono aree poste al centro delle città caratterizzate da pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio. In questa direzione, l’Amministrazione ha approvato uno studio di fattibilità che ha l’obiettivo di analizzare le caratteristiche territoriali, socio-economiche e imprenditoriali del centro storico di Carpi individuando, anche dal punto di vista fisico, il perimetro nel quale intervenire con azioni che saranno contenute nel programma pluriennale di sviluppo e innovazione. Questo documento, che sarà redatto tramite lo studio, conterrà la visione strategica delle attività, definendo le precise azioni, il quadro economico, il coinvolgimento degli stakeholders, pubblici e privati, e il monitoraggio del programma. Particolare importanza alla progettazione partecipata dello studio, con il coinvolgimento di tutti gli attori, al fine di stimolare l’interesse e lo scambio di buone pratiche per rafforzare le azioni contenute nel progetto. Per questo intervento sono stati stanziati 50 mila euro, di cui 25 mila di risorse regionali e altrettanti di cofinanziamento comunale. Lo studio di fattibilità sarà consegnato alla Regione entro il marzo 2025.