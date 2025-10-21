Centro Trapianti, maxi donazione. In reparto un nuovo dispositivo per la conservazione degli organi

Grazie alla donazione di oltre 500mila euro da parte di Modena Arts Foundation il Policlinico ha acquistato un dispositivo per la perfusione normotermica trasportabile degli organi a scopo di trapianto che consentirà alla chirurgia epato-bilio-pancreatica del Policlinico di ottimizzare la conservazione dell’organo donato e la rigenerazione a livello cellulare il fegato durante la perfusione stessa.

"Grazie a questa nuova attrezzatura – dice Luca Baldino, direttore generale dell’Aou – il nostro centro trapianti ha a disposizione un innovativo strumento destinato a rivoluzionare il processo di trapianto di fegato".

Una grande attenzione, quella di Fondazione Modena Arts Foundation, al mondo della ricerca e dell’innovazione. "Questa iniziativa segue la donazione, completata nel 2023, della console chirurgica robotica Da Vinci – racconta Alessandro Vandelli, presidente del Collegio dei soci fondatori di Modena Arts Foundation – entrambi i progetti sono finalizzati a sostenere lo sviluppo della trapiantologia addominale. È per noi motivo di grande soddisfazione sapere che queste tecnologie verranno impiegate da un’eccellenza come il Policlinico Universitario di Modena". Un macchinario all’avanguardia che permetterà di potenziare la sicurezza e l’efficacia dei trapianti.

"La nuova macchina rappresenta un’assoluta innovazione – spiega il primario Fabrizio Di Benedetto – esistono già dispositivi di questo tipo, ma nessuno con le prestazioni di quella donata dalla Modena Arts Foundation, che offre caratteristiche tecniche avanzate rispetto ai modelli oggi in uso in Italia e in Europa". Il centro trapianti è impegnato già da anni nello sviluppo di tecnologie innovative per i pazienti candidati al trapianto, in particolare per coloro affetti da tumori del fegato o da gravi malattie epatiche. Una performance straordinaria, quella del macchinario, che consentirà di mantenere in vita un organo fino a 2-3 giorni. Sono oltre duemila i trapianti realizzati negli Stati Uniti con questa tecnologia. "La macchina permette di preservare gli organi fino al giorno successivo senza comprometterne la qualità - continua Di Benedetto - ma la vera innovazione è nella possibilità di testare l’organo prima del trapianto: grazie a questo dispositivo è possibile prevedere se l’organo sarà idoneo al trapianto, riducendo ulteriormente il rischio di complicanze. Un grazie a tutte le famiglie dei donatori". Tra i vantaggi anche la possibilità di eliminare i rischi di ischemia: normalmente, un organo conservato in ghiaccio non può superare le 6-8 ore di conservazione.

"Questa donazione ha un valore importantissimo – ha detto l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi – perché permetterà ai nostri sanitari di gestire operazioni delicate come i trapianti di fegato in modo più efficace e sicuro. La tecnologia rappresenta un punto di svolta per la sanità del futuro: come Regione stiamo investendo molto in innovazione, grazie anche ai fondi Pnrr".

"Il sostegno agli ospedali in qualsiasi forma è sempre motivo di orgoglio per la città e le sue istituzioni: è un gesto dal profondo valore comunitario che trasmette fiducia e altrettanta ne merita – le parole della vicesindaca e assessora a Sanità Francesca Maletti – Nello specifico di questa donazione, avrà ricadute positive su tutta la comunità, sui pazienti e sui professionisti che operano nei nostri centri. Non possiamo che ringraziare Modena Arts Foundation per questo importante contributo alla sanità pubblica, bene di tutti".