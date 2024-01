Centro, via ai lavori di riqualificazione dei marciapiedi

Prende il via oggi il primo stralcio di riqualificazione dei marciapiedi nel tratto del centro storico di Pavullo, dal ‘Lampione’ al municipio. Grazie alla richiesta e concessione di un fondo Pnrr di oltre 300mila euro, si andranno così ad uniformare gli ultimi tratti ancora in sampietrini con il resto dei già ‘rinnovati’ marciapiedi in pietra, rendendoli maggiormente accessibili e fruibili. L’Amministrazione ci tiene a sottolineare che i lavori non comporteranno la chiusura del traffico alle auto, cercando inoltre di impattare il meno possibile sul lavoro quotidiano degli esercizi commerciali e sulla rimodulazione dei parcheggi, con il cantiere che si muoverà infatti per stralci. Lunedì si partirà con la riqualificazione del marciapiede dal lato del negozio ‘Lipparini Abbigliamento’, nel tratto compreso tra i civici 85 e 93 di via Giardini. I lavori continueranno di settimana in settimana fino ad arrivare di fronte al municipio. La conclusione del cantiere è prevista entro l’avvio della stagione estiva. La riqualificazione dei marciapiedi non sarà il solo intervento sul centro di Pavullo nel 2024. L’Amministrazione sta infatti lavorando per implementare un impianto di filodiffusione ed un nuovo sistema di ‘pilomat’ (torrette a scomparsa per gestire la chiusura e l’apertura automatica del paese alle auto). Inoltre, è previsto il posizionamento di nuove fioriere e diversi interventi di sistemazione nelle tre piazze del centro (piazza del Comune, piazza dell’Alpino e piazza Borelli). "L’obiettivo – fa sapere l’assessore al turismo Daniele Cornia – è creare un ibrido tra centro pedonale e centro aperto alla viabilità delle auto. Questa per noi è la miglior soluzione considerato il traffico di via Marchiani, almeno fino a quando non sarà completata la tangenziale. Sarà comunque necessario un confronto con i commercianti, i residenti e le associazioni di categoria".

Riccardo Pugliese