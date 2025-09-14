Centro Via Vittorio Veneto. Parte la stagione con venti appuntamenti

Una nuova stagione culturale al Centro Via Vittorio Veneto parte oggi alle 17 con il concerto per violino e pianoforte dei maestri Gen Llukaci e Denis Biancucci. Un calendario di venti appuntamenti pomeridiani domenicali, fino ad aprile, dedicati alla musica, alla letteratura e alla riflessione sull’attualità. Le principali rassegne sono: ‘Concerti al Centro’, ‘Cenacolo letterario’ e la new-entry ‘Decalogus - I dieci comandamenti’.

Per quanto riguarda l’offerta letteraria, il Centro ha cercato di fare una crasi tra passato e presente, proponendo sei libri che vanno dal ‘Pinocchio’ di Collodi a ‘1984’ di Orwell, passando per ‘Uno, nessuno e centomila’ di Pirandello.

L’anno si concluderà, domenica 14 dicembre, con il tradizionale concerto di Natale che vedrà la partecipazione del tenore Giorgio Casciarri e la presenza della soprano Simona Ferrari, accompagnati dai Maestri Llukaci e Biancucci. Nel 2026, poi, partirà anche una nuova rassegna intitolata ‘Incontri al Centro’ dedicata alla riflessione e approfondimento sull’attualità.

"Il Centro - sottolinea l’assessora alla Cultura, Marilisa Ruini - è uno dei cuori pulsanti della cultura fioranese, capace di unire tradizione ed innovazione. Anche per la capacità di organizzare eventi di divulgazione che, con l’uso di diversi registri, fanno arrivare alle persone messaggi e riflessioni importanti in modo semplice, ma non semplicistico".