Centrodestra all’attacco: "Con quel programma la città rimarrà immobile"

"Un programma elettorale che mette insieme tutto ed il contrario di tutto, o meglio tutto e niente, non potrebbe che portare ad unica cosa: lo stallo di Modena per altri anni". Il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi boccia senza mezzi termini il programma del candidato sindaco del centrosinistra Massimo Mezzetti: "Dopo la marcia indietro di Muzzarelli la nostra città non si può permettere altri anni di immobilismo. Quello che sarebbe garantito dall’amministrazione a guida Mezzetti. Non c’è un proposta concreta, non ci sono progetti, o quelli che ci sono, come sul fronte della mobilità, sono gli stessi che Muzzarelli lanciava non solo nel 2019, ma anche nel 2014, all’inizio del primo mandato. Progetti che non sono stati realizzati".

Questo vuoto, rincara Giacobazzi, "è la naturale conseguenza dell’avere voluto mettere insieme forze politiche che sui temi dello sviluppo urbanistico, dell’ambiente, del trasporto pubblico, dell’economia, hanno visioni diametralmente opposte. Mezzetti è già e sarà vittima di veti incrociati continui e potrà governare solo se rimarrà immobile. Modena non merita questo. Merita di togliere il freno a mano tirato, merita di liberare energie soffocate, merita progetti concreti e di prospettiva. Quelli che senza vincoli e veti incrociati il centro destra è in grado di garantire. Con una visione chiara di futuro".

Sulla stessa lunghezza d’onda la capogruppo di Fratelli d’Italia Elisa Rossini che si sofferma sul piano sosta: "Nel programma del candidato sindaco è prevista, per il centro storico, la revisione dell’organizzazione della sosta a pagamento con l’adozione di zone riservate ai residenti. Ebbene per anni il centro destra ha fatto questa richiesta in Consiglio comunale con mozioni sempre respinte per due ragioni, la prima delle quali di carattere puramente ideologico ma che è anche la più insidiosa perché rende proprio impossibile quanto Mezzetti sta promettendo". Ciò che ci siamo sentiti dire in Consiglio Comunale "in questi cinque anni è che le auto vanno proprio eliminate dall’orizzonte delle priorità, che i modenesi devono imparare (la ri-educazione del cittadino è tipica della sinistra) ad andare a piedi e in bicicletta e che i parcheggi sono l’ultimo dei problemi, anzi andrebbero proprio eliminati in modo da porre sempre più ostacoli all’uso dell’auto privata".Vi è poi la questione Modena Parcheggi. "Forse Mezzetti non sa (ma lo capiamo data la sua prolungatissima assenza da Modena….) che scontentare Modena Parcheggi togliendo stalli blu qui da noi è un vero e proprio tabù. Modena Parcheggi ha persino avuto ristori dal Comune durante il Covid perché il parcheggio del Novi Sad aveva patito il lock down…insomma Modena Parcheggi viene prima delle esigenze dei cittadini e solo chi viene da fuori Modena può non saperlo".