Centrodestra all’attacco : "E’ davvero vergognoso bloccare una città per pura propaganda"

La manifestazione di ieri mattina "ha creato danno ai lavoratori e alla comunità e ha mostrato il volto ideologico e, in certi tratti, offensivo per le istituzioni democratiche da parte della Cgil". Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis di Forza Italia parlano di un "blocco illegale in tangeziale che va perseguito". "Tutto ciò che abbiamo visto – continuano – non ha nulla a che fare con i diritti dei lavoratori e tanto meno con la situazione a Gaza anzi crea le condizioni per danneggiarli. È difficile comprendere con quale faccia tosta da domani il massimo rappresentante del maggiore sindacato possa sedere ai tavoli istituzionali nel momento in cui si è posto con atti e linguaggio da capopopolo militante che inneggia la rivoluzione, contro le istituzioni e le leggi dello Stato italiano. La regia che si intravede dietro questa iniziativa non può essere sottovalutata e confidiamo che anche la magistratura apra un fascicolo e verifichi con la dovuta severità i fatti accaduti. Non è con l’odio e la minaccia del disordine che si costruisce giustizia sociale. In Italia e nel mondo. Invitiamo tutte le forze politiche e sindacali responsabili a prendere le distanze da derive estremiste e a rimettere al centro il rispetto del vivere civile, delle istituzioni e del lavoro vero".

"È semplicemente vergognoso bloccare una città intera – dice Luca Negrini di Fratelli d’Italia – Occupare la tangenziale e creare disservizi per pura propaganda. Per questo motivo abbiamo depositato un’interrogazione per comprendere se le iniziative che stiamo riscontrando in queste ore fossero state autorizzate e quale posizione intenda prendere il Comune davanti a manifestazioni che impattano così drasticamente sul regolare svolgimento della vita dei cittadini. Piazze aizzate da sindacati schierati politicamente con il solo intento di mistificare la realtà, che nulla portano realmente in termini di sostegno alla Palestina. Mentre il Governo lavora seriamente e celermente in termini di sostegno al popolo palestinese, rientrando tra i primi ad aver attuato iniziative reali, le piazze del nostro Paese – compresa la nostra città – si alimentano a suon di slogan contro il Presidente del Consiglio, con il solo scopo di creare disagi, disordini e, in certi casi, vere e proprie guerriglie urbane. A nostro avviso è necessario – prosegue Negrini – anche a seguito delle manifestazioni registrate nelle ore antecedenti al corteo di oggi, che vengano prese posizioni nette da parte delle dell’amministrazione, che non può tacere davanti a chi decide di occupare la tangenziale come davanti a cortei che, durante la sera, si autoalimentano nel compiacimento di una parte della politica che strizza l’occhio a queste iniziative, che continuano a creare problemi,impiegando risorse di pubblica sicurezza e nulla hanno a che vedere con la parola pace. In questo periodo storico continuare a fomentare le piazze vuol dire assumersi responsabilità significative e pericolose. A Modena non intendiamo far finta di nulla e non consentiremo che ci si volti dall’altra parte".

"Oggi la nostra città ha pagato la malsana iniziativa di chi anche a Modena lavora fingendo di essere dalla parte della libertà ma solo ad un unico senso fregandosene di chi ha dovuto subire una serie di problematiche dettate proprio da questa inutile manifestazione. Questo non è accettabile. Piena solidarietà agli agenti delle forze dell’ordine e della nostra Poliza Locale che in queste ore lavorano incessantemente per garantire l’ordine pubblico" conclude Negrini