Centrodestra ancora alle fasi preliminari. Si attende anche chi schiereranno gli avversari

Se il centrosinistra è nel pieno del suo percorso in vista delle amministrative, nel centrodestra il confronto è alle fasi preliminari. Abboccamenti tra i partiti (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) ce ne sono stati, ma ancora niente di sostanziale. La sensazione è che si stia attendendo (anche) cosa succederà nel campo avversario. Se nel centrosinistra prevarrà per esempio un candidato marcatamente ex Ds la strategia potrebbe essere quella di aggredire lo spazio dei cattolici al centro che a quel punto potrebbe diventare contendibile con un candidato civico. Il pensiero corre spesso a Paolo Cavicchioli, ex presidente della Fondazione, verso il quale il centrodestra ha manifestato attestati di stima anche pubblici per "un’autonomia dalla politica e quindi dal Partito democratico e dai suoi potentati a cui non eravamo abituati". Sotto valutazione anche gli avvocati come Roberto Ricco e Guido Sola, organizzatori del Festival della giustizia penale. Se invece si puntasse sul candidato di bandiera, le opzioni possono essere Daniela Dondi (ma dovrebbe lasciare il Parlamento) oppure lo stesso Michele Barcaiuolo.