"Centrodestra, ci siamo penalizzati da soli"

Fa i conti con la sconfitta, il centrodestra sassolese. Con "scelte discutibili" e "personalismi" che hanno penalizzato un programma "comunque serio e lungimirante".

L’analisi del postvoto è in corso, da queste emergeranno le strategie per interpretare il compito di oppositori nel confronto del quale, tuttavia, nessuno si formalizza.

"Torniamo all’opposizione, non è un problema: ci sono stato 20 anni, posso starci per altri 5", chiosa infatti Luca Caselli, già sindaco e già Presidente del consiglio comunale, che aveva puntato sull’unità del centrodestra traghettando la sua lista civica ‘Sassolesi’ in Fratelli d’Italia. "Di chi la colpa? Principalmente nostra. Non siamo stati in grado – scrive Caselli – di spiegare agli elettori quanto di buono ha fatto la giunta uscente e siamo stati sopraffatti da una campagna elettorale oggettivamente fresca e dinamica posta in essere dai nostri avversari". Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’ex sindaco Gian Francesco Menani ("Non è bastato raccontarvi – ha scritto rivolgendosi agli elettori - come Sassuolo è cambiata, quello che è stato fatto") e non dissimile da quello di Caselli il ‘punto’ di Stefano Bargi, altro ‘big’ leghista. "Mesini ha saputo unire a se tutte le espressioni del centrosinistra", scrive, e fa i conti del caso.

"Il centrosinistra ha ottenuto il medesimo risultato, in termini assoluti, che ottenne 5 anni fa, il centrodestra paga un scotto di oltre 2000 voti. Quanto è cresciuta l’astensione rispetto a 5 anni fa? Siamo sui 2000".

Detto che Macchioni si è confermato rispetto al 2019 "la lezione che se ne trae – conclude Bargi – è che gli elettori, senza un progetto politico chiaro, i partiti non li votano. Ma, al netto di una comunicazione scarsa, oggi che conta più apparire che la sostanza, Menani sia stato un bravo sindaco e che meritasse di lavorare ancora per 5 anni".

Non meno severa l’analisi degli esponenti di Forza Italia: Claudia Severi, che per la prima volta dal 1995 non entra in consiglio lasciando l’unico seggio di FI a Davide Capezzera ("ha fatto un lavoro eccezionale, è giovane molto promettente") coglie nel "disordine" manifestato già quando si scelse la ricandidatura del sindaco uscente il ‘vulnus’ che ha penalizzato il centrodestra. "La città non ha percepito il grande impegno con cui abbiamo lavorato. Abbiamo corso uniti e con lealtà , ma con le gambe nel sacco, e credo sia stato demerito nostro aver trasmesso in modo, appunto, ‘disordinato’ il nostro messaggio. Ora è d’obbligo una riflessione in tutto il centrodestra, che lascia tanti progetti ai nastri di partenza ma è pronta ad un’opposizione attenta e costruttiva. Intanto auguri di buon lavoro al Sindaco Mesini".

Stefano Fogliani