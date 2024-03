Centrodestra, ora Goldoni si ricandida

E’ stato un tempo di riflessione lungo, ma alla fine Michele Goldoni ha deciso di riprovarci per un secondo mandato da sindaco e accettare la sfida lanciatagli da Alberto Silvestri, centrosinistra. Lo sosterrà una lista civica, "Noi sanfeliciani", che gode del pieno appoggio di tutto il centrodestra. "Quella di ricandidarmi è stata una decisione sulla quale ho riflettuto – spiega Goldoni –. Abbiamo cominciato a ridisegnare il paese che avevamo immaginato, un luogo in cui abitare con piacere e un territorio al quale riconsegnare le proprie memorie storiche lesionate dal sisma. Ho avuto la fortuna di conoscere una comunità straordinariamente viva ed attiva che ha nel volontariato una delle sue colonne portanti. Il percorso è iniziato ma c’è ancora da fare. Per questo ho deciso di ricandidarmi, per completare il lavoro e concludere l’impegno che ho assunto con i miei concittadini. Sarò sempre loro grato per avermi dato la possibilità di essere il sindaco – conclude Goldoni – una meravigliosa avventura che vorrei proseguire". Plaudono alla decisione Piergiulio Giacobazzi, segretario Forza Italia, Ferdinando Pulitanò, coordinatore Fratelli d’Italia, Guglielmo Golinelli, segretario Lega, e Francesco Coppi, coordinatore regionale Noi Moderati. "Michele si è contraddistinto per l’equilibrio e per la grande attenzione verso i sanfeliciani. Ha condotto battaglie importanti a difesa di Aimag e della sanità locale. Ha ristrutturato la macchina amministrativa costruendo un comune amico dei cittadini, offrendo servizi importanti".

Alberto Greco