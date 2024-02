Centrodestra verso il nome unico. Faccia a faccia tra i pretendenti: "Città in declino, serve una svolta"

Giacobazzi, perché sarebbe meglio un candidato di Forza Italia?

"Con un Pd che a Modena ha accettato un candidato sempre più a sinistra, credo che una proposta moderata, tradotta in un programma concreto di centro-destra, sia la risposta migliore per risolvere i problemi della città".

Con Negrini è risaputo che siete amici di lunga data. Basterà questo per risolverla tra di voi?

"C’è stima reciproca, ci siamo già parlati nei giorni scorsi quando era sempre più chiaro che sarebbe stato lui la proposta di Fd’I. Stamattina ci vedremo di nuovo, direi che nel giro di qualche giorno arriveremo a una soluzione condivisa".

Qual è secondo lei il principale elemento che vi distingue?

"Alcune proposte su come approcciare le questioni combaciano. Direi che a mio vantaggio c’è un’esperienza maggiore dovuta al percorso seguito e anche alla circostanza che ho dieci anni in più di lui, sia di età che di battaglie politiche. Ma nello stesso tempo il fatto che abbia solo 33 anni può essere la forza di Luca: ha entusiasmo e ha già dimostrato di essere una persona di valore".

A un certo punto il centrodestra sembrava voler optare per un candidato civico.

"Il civico è stata sempre un’ipotesi prospettata in realtà da Fratelli d’Italia. Noi invece da un anno e mezzo sosteniamo che occorre un politico: quando mi si rompe l’auto chiamo il meccanico, allo stesso modo la politica si sistema con la politica. I civici li abbiamo provati negli anni, adesso è il tempo della politica".

Come giudica questi dieci anni di amministrazione Muzzarelli?

"Premetto, e l’ho sempre detto anche a Giancarlo, che fare il sindaco è il mestiere più bello ma più difficile del mondo. Detto questo, è oggettivo che Modena negli ultimi anni sia peggiorata sotto ogni punto di vista".

Se dovesse indicare, da eventuale sindaco, tre priorità?

"A Modena si viene aggrediti o accoltellati per 10 euro in pieno giorno: è necessario partire da lì. Poi bisogna rivoluzionare il porta a porta: a Modena eravamo colpevolmente in ritardo nel piano di attuazione e l’amministrazione ha voluto recuperare forzando i tempi: in otto mesi abbiamo fatto quello che ad esempio a Ferrara hanno fatto in tre anni e mezzo, dove infatti i cittadini sono contenti e la città pulita. Infine, insieme alla sanità, occorre rivedere le partecipazioni economiche del Comune sui servizi per anziani e disabili. Per poter stra-finanziare l’accoglienza, si spremono i più fragili, a me non sta bene. E poi c’è un’ultima iniziativa".

Prego.

"Ho già avviato qualche contatto con il Ministero. Mi piacerebbe candidare Modena come Capitale della cultura europea nel 2033, quando toccherà di nuovo all’Italia: ci meritiamo di più di qualche mostra alla Fondazione AGO e bisogna partire subito".