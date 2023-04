Centrosinistra defilato alle urne Valuta l’appoggio a Simona Ferrari

La crisi attuale dei partiti tradizionali si fa strada e intacca anche Serramazzoni, alle cui urne i cittadini saranno chiamati a scegliere fra tre candidati tutti civici. Se una parte del centrodestra (Fratelli d’Italia) ha deciso di schierarsi insieme all’uscente Bartolacelli, il centrosinistra non è riuscito nell’intento di partecipare ad una delle proposte: troppe le difficoltà, sebbene qualche segnale positivo sia emerso in occasione delle scorse Primarie, con "gente nuova" accorsa a votare. Serra è l’unico comune della provincia al voto senza un candidato di centrosinistra, nonostante sia il più popoloso: "Da alcuni anni la presenza del Pd e del centrosinistra a Serramazzoni era diradata – spiega il segretario provinciale del Pd, Roberto Solomita –. C’è poi un secondo punto: il comune di Serra ha dimostrato evidenti difficoltà a livello amministrativo, e ciò ha complicato ulteriormente la questione". Niente lista del Pd, dunque, e nemmeno espressione di un centrosinistra allargato. Non è tuttavia ancora escluso che, nei prossimi giorni, i dem possano annunciare l’appoggio esterno nei confronti di uno dei tre candidati. "Sicuramente non sarà la stessa candidatura appoggiata da Fd’I – taglia corto Solomita –. Stiamo avendo un dialogo ed un confronto anche con altre forze del centrosinistra per sostenere uno degli altri candidati: ci incontreremo nei prossimi giorni". L’ipotesi che si fa strada è quella di un appoggio a Simona Ferrari, candidata che aveva sottolineato di aver scelto i membri della propria squadra "superando i colori politici". L’idea di ‘rinnovare’, però, sembrerebbe aver attirato l’attenzione del centrosinistra, con il segretario provinciale che, tuttavia, ci tiene a precisare che "si tratta di un dialogo nel rispetto dell’autonomia di una lista civica, con al suo interno anche esponenti di centrodestra". Nel caso di fumata bianca dall’incontro fra i dem e Ferrari, si delineerebbe quindi un appoggio esterno del partito, senza lista e simbolo del Pd. r.p.