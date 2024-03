"Centrosinistra, insieme siamo forti"

Riccardo Righi per Carpi, Caterina Bagni per Soliera, Daniela Tebasti per Campogalliano: i tre candidati sindaci del centrosinistra prossimo si sono incontrati per condividere alcune proposte programmatiche comuni per l’Unione delle Terre d’Argine, da inserire nei programmi per le elezioni amministrative di giugno. Insieme a loro, erano presenti i segretari Pd dei Comuni dell’Unione: Daniela Depietri per Carpi, Federico Burani per Soliera, Franco Morselli per Campogalliano e Federico Fieni per Novi, oltre al Capogruppo del centrosinistra nel Consiglio dell’Unione Giovanni Maestri. "Siamo assolutamente convinti – commentano i tre candidati sindaci – che rispetto ad alcuni ambiti, la capacità di fornire risposte efficaci sul nostro territorio aumenti tanto più quanto si amplia il bacino d’azione. Per questo - sottolineano Righi, Bagni e Tebasti - avere dei punti comuni nei nostri programmi consentirà ai cittadini di sapere che, se saremo eletti a giugno, ci muoveremo sinergicamente. Un territorio unito, che su temi importanti si muove insieme, è in grado di realizzare obiettivi ambiziosi, traguardi che invece sarebbe più complesso raggiungere se ognuno dovesse agire da solo". Tra le varie proposte che sono state avanzate in sede di incontro, vi è la realizzazione di un unico ufficio per intercettare e gestire tutti i bandi, dal livello europeo a quello regionale; poi altro tema è quello la sanità; la tematica "importantissima" delle politiche giovanili, "da affrontare con strumenti comuni e innovativi", come hanno sottolineato i candidati. E ancora, la mobilità, "che deve essere la più sostenibile possibile", con particolare riferimento al progetto di metropolitana di superficie come asse strategico collegamento nord sud del territorio modenese; il PUG; ed infine la nascita di un coordinamento del Partito democratico e del centrosinistra a livello di Unione Terre d’Argine.